地方 地方焦點

前立委陳椒華PO文「看不到救災、公務員都放假」　南市府提告嚴正回應

▲陳椒華在臉書貼文主張「多數屋頂無帆布覆蓋」、「不少受災戶未被協助」，台南市政府則提出嚴正回應。（翻攝陳椒華臉書）

記者林東良／台南報導

前立委陳椒華因在臉書指台南市政府救災不當、政府怠於救助，遭台南市政府依《災害防救法》第53條第3項提出刑事告發，陳椒華也於今(11日)下午前往台南市警局製作筆錄。市府強調，監督應建立在事實與證據上，不應以監督之名行抹黑之實。

陳椒華在臉書貼文「黃哲大市長告我」中指出：「我於丹娜絲災後二星期看到許多受災戶沒有得到協助，包括許多於颱風後屋頂被吹壞，多數屋頂連帆步覆蓋也沒得到協助，甚至有受災戶爬屋頂覆蓋帆布受傷等情形。我PO文前一天也從媒體報導看到七名民進黨市議員(7月18日)齊聲炮轟災後看不到台南市政府作為，乾脆自己投入當志工幫忙救災。我也從台南市政府的網站與新聞發布情形，看不到台南市長於災後一星期來到重災區七股、鹽水等區，也看不到台南市大部分公務人員投入救災。我問了七股區朋友，也說沒看到市府公務人員於災後一星期來救災。之後又從媒體也看到台南市政府在颱風過後，7月8日上午降級防災指揮中心為二級開設，人員解編回到局處，導致錯失救災黃金時間。綜上，我從災區居民及網路媒體得到許多災害待搶救資訊，且均表達未見公務機關協助救災，而質疑是否大部分災區公務人員跟隨政府放風災假有關，所以才沒有協助救災，是合理之懷疑，根本沒有違法之故意，黃偉哲大市長告我，明天我會到台南市警察局說明。」

台南市政府則提出嚴正回應指出，丹娜絲風災期間，市府自7月5日起即開設災害應變中心，並同步啟動安置與社福動員，開設29處避難看守所、累計收容314人，並於7日至9日關懷獨居長者2822人，啟動沐浴車、實物銀行等支援措施。黃偉哲市長更在7月7日至8日多次率隊前往麻豆、北門等重災區視察與協調救災，與陳椒華臉書指稱「一週內無人救災、看不到市長」的說法完全不符。

此外，市府強調，7月7日起陸續分送帆布及物資，公務員也積極協助農損清查、禽畜屍體清運與廢棄物處理，僅10天便清出相當半年份的垃圾量，並處理倒樹2萬7千棵。災害應變中心於7月8日調整為二級一階開設，依規定轉入復原指揮，絕非「解編」或停止救災。

市府直言，監督應建立在事實與證據之上，不應以片面或失真言論誤導大眾。市府尊重基於事實的監督，但嚴厲反對以造謠混淆視聽，並強調陳椒華身為教授及前民代，應對言論負起責任，避免傷害公務員名譽與社會公信。

