家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分析

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber家寧8日更新影片，已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，並以群海監察人身份向母親曾淑惠提告。對此，張榮成律師指出，因為家寧搶先提告了，根據《公司法》規定，Andy沒有權利向負責人（家寧媽媽）提起訴訟，讓大批網友驚呼「根本黑暗兵法！」留言區有律師列出3點分析，「Andy可沒有全輸。」

張榮成律師在Threads發文，根據《公司法》213條規定，公司與董事間訴訟，除法律另有規定外，由監察人代表公司，股東會亦得另選代表公司為訴訟之人。家寧身兼監察人，負責人則是媽媽，家寧代表公司去告媽媽，而同樣身為股東的Andy並沒有權利代表公司進行訴訟。

另外，依照《公司法》第214條，若Andy要提告，必須先書面請求監察人（家寧）出手，若監察人30日內不作為，Andy才有權利為公司提起訴訟告家寧媽媽。然而，家寧已經提出訴訟，這也代表Andy的提告權利被「卡死」。這波操作被網友直言是「黑暗兵法」，完全是高招。

▲家寧提告生母曾淑惠，。（圖／翻攝自家寧IG）

▲家寧提告生母曾淑惠。（圖／翻攝自家寧IG）

就有律師跳出來表示，雖然公司訴訟這條路被卡死，但Andy仍可用個人身份提起民、刑事訴訟，「Andy可沒有全輸，這家公司本來就已經被張家人全部把持，並且搞爛了；這一段荒謬的操作，讓Andy在個人訴訟上贏的機會反而更大。」

律師也強調，這不只是法律攻防，還有社會輿論要面對，形象已經跌入谷底，廠商應該也避之唯恐不及，「一個網紅弄到這樣子，他就是要榨出全部流量，不惜犧牲掉自己和家人所有的名譽跟節操，以後真的還有人敢跟這樣子的人合作嗎？」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

