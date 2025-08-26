　
社會 社會焦點 保障人權

「警界媽寶」1年請假172天不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲一名葉男曾任警察，卻因為工作找爸媽來救火被貼上警界媽寶一詞。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

葉姓男子原本是員警，卻因為在新北市服務時，製作512張識別證頻頻出包，找來爸媽幫忙工作，被貼上「警界媽寶」標籤。葉男又考上公務職，到台中太平區公所服務，卻自稱因車禍請了172天假，事情被媒體揭露，葉男不爽主管受訪證實此事，憤而提告求償30萬，但一審敗訴，二審近日又遭駁回，案件不得上訴，全案已確定。

《ETtoday新聞雲》曾報導警界媽寶10年後再惹議！　轉戰公所1年請假百日...還狂叫14次救護車，葉男因為種種爭議鬧上新聞，到太平區公所服務，卻又長期請假、態度不佳，考績被打丙。葉男不滿自己變成新聞主角，又因主管梅姓主任對外受訪證實此事，提告民事求償。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲葉男轉考上公務員，又一年請假172天，被媒體揭露報導。（圖／ETtoday資料照）

葉男主張，自己是太平區公所秘書室課員，在2022年4月4日發生車禍，受到傷勢影響，開始依法請假到同年9月22日，秘書室梅姓主任卻就記者探詢之傷病、請假紀錄、考績處分等資料，向媒體證實，導致媒體以爆料聳動方式貶損人格，又於原審審理期間，把報導供法官、書記官閱覽，再次侵害人格權。

葉男說，公務員就個資事項應制式回應「有關媒體詢問部分屬個人隱私，不予回應」，梅姓主任於自己車禍後，不斷以各種手段，如不合理事項分配、不當言語侵害人格權，又公布個資供媒體作為消遣。

葉男認為，梅姓主任看到新聞報導「警界媽寶復出公所」等語為標題，對外發言時未注意個資法界線，侵害人格權，應負擔損害賠償責任。且梅姓主任又卸責給區長，並讓下屬於上班時間受訪，稱自己是「米蟲」，以言詞羞辱自己。

葉男指出，該報導雖未揭露自己全名，但有姓氏、前職業以及現職業，更有許多針對外表可著墨處，搜尋姓名即可連結到報導，使自己請假、考績紀錄均遭報導外洩，可確認就是公所內部洩漏。梅姓主任雖自稱是看到報導後才受訪，但受訪時間是報導發布前，明顯所言不實。葉男認為梅姓主任導致自己名譽受損，請求給付30萬元賠償。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲葉男任職於太平區公所，主管梅姓主任被他告上法院。（圖／ETtoday資料照）

梅姓主任抗辯，回應媒體內容均為事實陳述，並對外說明葉男上訴救濟情況。葉男年終考績為丙是客觀事實，況且考績程序已經終結，並無侵害人格權。至於媒體如何報導，並非自己能影響，與葉男所說無因果關係。

梅姓主任強調，接受採訪時，主觀上並無惡意侵害葉男意思，且就回應媒體之內容，均是客觀事實，並無任何揣測或是故意，且葉男稱違反個資法部分，已經獲不起訴，更經高檢署駁回再議。

台中地院認為，難認定梅姓主任有直接或間接洩露個資，對媒體受訪內容，僅是客觀回覆，且葉男是公務員，是否出勤異常貽誤公務，也非單純私領域，與公共利益有密切關係，梅姓主任是對可受公評之事適當評論。

地院說，梅姓主任所言，均為事實陳述，又依其職務查證為真實，應屬有據。葉男主張梅姓主任於報導內容侵害名譽權、人格權，但該報導並無羞辱字眼，且新聞下標也並非梅姓主任所為。

法院認為，葉男並未提出梅姓主任有洩漏個資佐證，僅用媒體報導或報導時間主觀臆測，一審判葉男敗訴，二審駁回，不得再上訴，全案確定。

