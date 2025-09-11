　
社會 社會焦點 保障人權

KTV嗨唱起衝突！刀砍臉頸險死　他辯「只想教訓一下」下場曝光

▲桃園市張姓男子行兇後，中壢警方在楊梅區住處拘提到案。（資料照／中壢警分局提供）

▲桃園市張姓男子行兇後，中壢警方在楊梅區住處拘提到案。（資料照／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年4月與多名友人在中壢區某KTV聚會飲酒唱歌，過程中劉姓男子與友人起衝突，張男不滿劉氣焰囂竟持刀朝其頸部、臉部與身體等要害處砍擊，劉男以雙手抵抗但仍遭砍傷，經友人送醫急救才救回；桃園地院審理時，張男坦承犯行，辯稱「只想教訓一下」，法官審酌被害人事後仍有發聲、吞嚥及呼吸障礙，審結依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年6月，還可上訴。

檢警調查，25歲張姓男子今年4月4日凌晨2時許，與多名友人在中壢區某KTV聚會飲酒唱歌，劉男與綽號「小高」男子酒後起口角相互攻擊，張男不滿劉男態度囂張，還攻擊友人，遂於上午7時許，趁劉男到中壢區中正路某民宅房間準備休息時，突持長30公分尖刀朝劉男頸部、臉部等處猛砍，劉男見狀以雙手閃避抵擋，但臉部、頸部與雙手等處仍被尖刀砍傷，當場血流如注，友人見狀立即打電話報警與119求助，將劉男送醫急救才倖免於難，中壢警方循線在楊梅區張男住處拘捕到案；桃檢偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告張男坦承犯行不諱，法官審酌被告僅因友人與告訴人產生糾紛，竟持長達30公分的刀子朝告訴人臉部揮砍，導致其頸部受有長達15公分之開放性傷口，幸經送醫急救進行縫合手術，才救回一命。然被告雖坦承犯行，卻未賠償告訴人所受損失，且告訴人目前仍需進行精準喉神經肌肉化學阻斷術，以改善其發聲、吞嚥及呼吸障礙之後續復原狀況。

此外，公訴檢察官認為被告係基於殺人之直接故意，但現場事證，被告係朝告訴人之臉部砍擊而不慎傷及其頸部，僅能認定有殺人之不確定故意，難認有朝屬身體重要器官之頸部砍殺之直接故意，法官審結依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年6月，本案仍可上訴。

