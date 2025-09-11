機車鬼切夫妻被輾斃！聯結車剎不住猛撞畫面曝　留恐怖剎車痕

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南青路、宏林街路口處今（11）日上午發生聯結車撞擊雙載機車事故，造成八旬羅姓夫妻當場卡在輪下，經警消送醫急救仍宣告傷重不治；蘆竹警方根據現場監視器畫面研判，疑似機車未依規定轉彎是主因，肇事聯結車駕駛酒測值為零，真正肇事原因仍待調查釐清。現在肇事瞬間畫面曝光。

蘆竹警方指出，今天上午10時20分許，蘆竹區南青路與宏林街口發生聯結車與普通機車碰撞事故，29歲吳姓男子駕駛聯結車沿南青路往青埔方向直行，行經宏林街口處時，同向由南青路左轉往宏林街方向由82歲羅姓老翁搭載82歲羅謝姓妻子共乘機車左轉時，被內側聯結車迎面撞上，機車卡在輪下。

▲桃園市蘆竹區宏林街、南青路路口處今天上午發生砂石車與機車碰撞事故，羅姓夫妻機車雙載左轉瞬間監視畫面。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區宏林街、南青路路口處今天上午發生砂石車與機車碰撞事故，蘆竹警方到場處理。（圖／蘆竹警方提供）

事故發生後，經消防局救護人員緊救後，羅姓老翁送往衛福部立桃園醫院、羅謝姓妻子送往林口長庚醫院急救，2人經搶救後仍因傷重宣告不治。聯結車肇事吳姓男子酒測值為零，警方初步分析事故原因，疑似機車未依規定轉彎是主因，但真正肇責則仍需進一步調查釐清。

蘆竹警方呼籲，汽機車行經路口處時，務必遵守交通號誌指示，切勿搶快或違規行駛，以確保自身與他人安全。

▲桃園市蘆竹區宏林街、南青路路口處今天上午發生砂石車與機車碰撞事故，肇事聯結車停留現場接受警方調查。（圖／蘆竹警方提供）