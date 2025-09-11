國民黨團承認財劃法修法出包　許淑華酸：這什麼問政品質？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白去年底聯手推動《財政收支劃分法》修正案三讀，但由於計算公式錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減。國民黨團今（11日）表示，公式的部分確實有小瑕疵，已著手修法。對此，北市議員許淑華指出，國民黨團承認修法出包，昨天蔣萬安與盧秀燕拉著十幾個國民黨縣市首長，開記者會怒喊「中央故意不給錢」，今天馬上被打臉，這到底是什麼問政品質？

台北市議員許淑華今表示，中國國民黨團正式承認《財劃法》數學公式真的寫錯，這是中華民國立法院史上第一次，掌控國會多數的藍白兩黨，當初不惜動用暴力，碾壓通過表決《財劃法》修法。結果才經過不到一年，同一批人又跳出來，承認自己搞砸了法案，現在要重新再修法一次。

許淑華說，由於草率修法，導致明年度預算高達345億，處於無法編列的狀態；另外，有十個縣市的補助，可能分配的反而比修法前、或預期中更少。昨天蔣萬安還拉著盧秀燕，以及十幾個國民黨縣市首長，開記者會怒喊「中央故意不給錢」。

「結果剛剛國民黨立委發公告道歉，承認他們確實把數學公式寫錯了。」許淑華說，蔣萬安才過一天，就被自己同黨的立委打臉，這到底是什麼問政品質？請大家一起幫忙把正確資訊傳播出去，蔣萬安說的「中央不給錢」並不正確，國民黨黨團已經正式承認，《財劃法》數學公式寫錯了。