面交6萬元「領個錢人消失」　他收高額帳單傻眼！結局倒賠3萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名社會新鮮人因機車拋錨，沒錢支付維修費，上網尋找借貸管道，卻遇上詐騙集團，結果不僅失去2支手機門號，也沒拿到說好的報酬6萬元，直到收到高額帳單他才向家人坦白，最後繳了3萬多元的解約費並報警處理。

▲受害者以為交出2支手機門號的SIM卡就能獲得6萬元報酬，最後不僅錢沒拿到，還倒賠3萬元解約費。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，受害者表示，他剛出社會，薪水不高，某天因為機車突然拋錨，車行報修價格很高，他無力支付，著急之下決定上網尋找借貸管道，恰巧在臉書看到相關廣告，便主動傳訊息聯繫，對方立刻提出解決方案，就是讓他以個人名義前往指定的電信公司辦理2支手機門號，再交出SIM卡，就能獲得6萬元報酬。

受害者提到，他與「借貸人」相約見面，還一起去電信公司申辦手機門號，等到他將SIM卡交出，對方卻說要去領錢，他傻傻拿著一張合約書在原地等待，結果對方一直沒有回來；他返家之後擔心遭到責罵，便把手機內的對話紀錄刪除，假裝什麼事情都沒有發生，直到那2支門號的高額帳單寄到家裡，他才坦白。

受害者說，事後他繳了3萬多元的解約費用，並報警處理，那2支被騙走的手機門號很有可能已經淪為詐團的人頭號碼，現在回想起來真的是悔不當初。

警方提醒，凡是用「辦手機、辦門號」換現金的說法，都是詐騙，請民眾不要將自己名下的電信門號交給陌生人，否則可能會淪為人頭號碼，還要揹上刑責，如有借款需求也請尋求合法正當管道，切勿變賣個資換現金，若有疑慮，可以撥打165專線諮詢。