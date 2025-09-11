配到4張台積電股票要先付64萬？　車手上工首日被逮下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）今年4月間透過社群軟體抖音結識一名網友，對方認為他的工作太辛苦，鼓吹轉職，沒想到卻是詐團陷阱，他上工第1天就遭警方查獲。台中地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處小清有期徒刑10個月。

▲小清淪為詐團車手，結果上工第1天就被警方逮捕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐團的成員先是在臉書刊登不實投資廣告，等到受害者上鉤，再以跟隨老師投資股票保證獲利等話術，誘導受害者交付款項54萬元；接著，詐團又以分配到4張台積電股票，需完成認繳事宜才能出金獲利為由，要求受害者交付現金64萬元。

此時，受害者已經發覺被騙，決定配合警方偵辦，假裝答應面交，再趁車手現身時，由埋伏警員將人逮捕。

車手小清被捕之後表示，他是在今年4月底透過抖音結識一名網友，對方覺得他的工作太辛苦，說有認識的朋友在徵求外務員，主要工作內容就是協助公司去向客戶收款並開立收據，他透過LINE線上洽談之後，才決定上班試做。

台中地院法官認為，小清為求迅速獲利，竟擔任詐團面交車手，考量到他終能自白犯行，且上工第1天就遭警方查獲，與詐團之間僅為個案合作關係，也非處於犯罪核心地位，可責性較輕，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑10個月，全案仍可上訴。