德國師分享聖馬丁節　新住民夫婦手作家飾燈溫暖全家

▲▼移民署邀請講師教導新住民夫婦手作家飾燈。（圖／移民署台中市第二服務站提供）

記者鄧木卿／台中報導

移民署台中市第二服務站昨（10）日舉辦幸福家庭教育課程，邀請德國籍講師童德鴻分享德國「聖馬丁節」的故事，並且教導新住民夫妻利用回收玻璃瓶製作家飾燈，透過光影傳遞感恩與互助精神。

童德鴻表示，台灣很注重追思祖先及感恩情懷，德國的「聖馬丁節」也傳遞同樣的感恩精神。聖馬丁原是羅馬帝國的一名士兵，傳說某年寒冬，他騎馬經過1個饑寒交迫的乞丐身旁，心生憐憫，便以劍割下自己半邊斗篷披在乞丐身上，象徵無私奉獻與關懷他人之情。

她也分享自己在德國的童年回憶，每逢聖馬丁節的夜晚，孩子們會提著手工燈籠遊街，唱著傳統歌曲，象徵將光明與溫暖帶給需要的人。遊行結束後，孩子們會收到葡萄乾的麵包點心，增添節日的喜悅氛圍。

故事說完後，從事藝術工作的童德鴻教導在場新住民夫妻，將日常生活中使用過的玻璃瓶再利用，DIY打造出獨一無二的家飾燈，學員手作過程中，不僅感受創作的樂趣，在作品完成點亮的那一刻，在場學員都驚喜萬分。

站主任高志偉也感謝豐原分局合作派出所到場宣導防詐及道路安全，幸福家庭教育的課程，除了提供居留法規、防詐騙、家庭暴力防治及就業服務等實用資訊外，也透過異國文化交流，讓新住民在台灣生活中找到更多支持，攜手營造幸福。