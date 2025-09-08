《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人 閃耀新家園》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午3點首播《我們一家人 閃耀新家園》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人 閃耀新家園》專題，記得準時收看！

▲俄羅斯新住民 安妮。

首先登場的是來自俄羅斯的藝人安妮。15年前因留學來臺，意外被星探發掘，展開演藝事業，陸續成為模特兒、演員、主持人，並推出單曲與著作。近年，她更創辦慈善組織，前往尼泊爾幫助孩童。安妮表示，臺灣讓她找到「家的感覺」，這片土地也讓她勇敢追夢、無後顧之憂地發展事業。

▲美國新住民Peter。

鏡頭轉至東部的臺東都蘭，來自美國的新住民Peter與臺灣太太攜手在偏鄉打造友善土地的家園。他們實踐自然農法，讓生活自給自足，甚至不仰賴台水與台電，自行蓋屋、種植食物、推廣永續理念，成功吸引眾多志同道合的夥伴參與，希望為臺灣環境永續貢獻心力。

▲美國新住民 John。

在臺北師大夜市，也能感受到異國文化的融合。來自美國的John原是史丹佛大學工學碩士，擁有多次創業經驗。因疫情留在臺灣，意外開啟美式肉桂捲店，如今已開設兩間分店，深受學生歡迎。他表示，期待能在臺灣購屋、長期生活。

▲菲律賓新二代 李逸芳。

最後介紹的是菲律賓新二代李逸芳，從小熱愛藝術創作。雖然因家人反對無法學習烘焙，卻因緣際會投入仿真食物創作。她考取多項黏土手作與蠟燭工藝證書，並以手作推廣東南亞文化，搭建國際交流的藝術橋梁。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人 閃耀新家園》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人 閃耀新家園》節目。

