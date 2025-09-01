　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！分手後賴著不走　前男友報警抓人

▲▼ 。（圖／截取自Threads）

▲泰籍女子將倉鼠丟進馬桶沖走，引發眾怒。（圖／截取自Threads）

記者白珈陽／台中報導

近日網路流傳1名女子將10隻小倉鼠，丟進馬桶再沖走的殘忍影像，引發網友眾怒。經愛護動物人士起底，女子疑為泰國籍；警方證實，女子為泰籍逃逸移工，觀光簽證在2023年就到期，日前因與台籍男友分手卻賴在台中北區租屋處不走，男友報警抓人，女子8月28日被移送移民署台中專勤隊，目前收容在移民署南投收容所，因女子觸犯動保法，警方將向收容所借詢女子到案說明案情。

有女網友在Threads表示，看到1名長髮女子的IG限時動態，冷血把10隻倉鼠活生生的丟進馬桶沖掉，許多網友肉搜該名女子，發現她疑似在台中，身份為泰籍女子，事件爆發後女子火速將IG關閉，隨後又有人找出該女子的抖音，也有大批正義網友留言「已檢舉，希望送她入監」、「會有報應」。

據查，台中市第二警分局8月28日凌晨1時許接獲報案，24歲向姓男子（台灣人）稱與27歲泰籍女友分手，但對方拒絕離開租屋處，請求警方協助。警方到場未發現其他不法情事，但查出女子為泰籍失聯移工，遂通報移民署台中專勤隊處理。

▲▼ 。（圖／截取自抖音）

▲女子與向姓男子分手後賴在租屋處不走，遭向男報警舉報，警方查出女子為泰籍逃逸移工。（圖／截取自抖音）

該女子觀光簽證於2023年就已經到期，已逾期2年多，經被舉報查獲，若未衍生其他案件，將於收容後遣返回國；但由於丟棄倉鼠事件爆發，經警方比對確認為上月28日感情糾紛案的當事人，立即通報動保處處置，動保處認定女子行為已觸犯動保法第25條之1，有刑事責任，警方將向南投收容所借詢女子到案說明，全案已函送台中地檢署偵辦。

台中動保處長林儒良今日表示，女子行為已違反動物保護法，可依法處2年以下有期徒刑併科20至200萬罰金，同時再次呼籲民眾，飼養動物要盡到飼主責任，不可隨意騷擾虐待傷害動物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉播驚見「男球迷忘情揉奶」！MLB導播急卡畫面　58秒片瘋傳
快訊／10隻倉鼠丟馬桶　惡女慘了！
健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大！
快訊／東京女街頭遭割喉慘死　兇手抓到了
快訊／謝和弦法院提存40萬！開嗆陳德修
快訊／00929配息開獎！
浩鼎虧損78億！　宣布減資50%
鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！
快訊／土城建案8樓竄濃煙！　2人受困

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

快訊／謝和弦法院提存40萬！嗆陳德修「舔共」：記得來合法要飯

快訊／土城建築工地8樓竄濃煙　2工人受困陽台待援

惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！分手後賴著不走　前男友報警抓人

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

快訊／謝和弦法院提存40萬！嗆陳德修「舔共」：記得來合法要飯

快訊／土城建築工地8樓竄濃煙　2工人受困陽台待援

惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！分手後賴著不走　前男友報警抓人

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

威廉下車《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

出油、扁塌也不怕！夏季「去油蓬鬆清潔髮品」推薦

【廣編】網美系旅店「福容徠旅澎湖」開幕！縣長陳光復親臨祝賀

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶系列新款登場　夏日色調與高性能機芯完美結合

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

獨／夫妻誤信投資詐騙雙亡　車手判囚1年4月

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

北捷乘客互毆　警方要罰了

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　判刑3月不得易科罰金

惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！前男友報警抓人

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命

即／涉犯洗錢等案！中職假球案主謀「雨刷」蔡政宜遭檢拘提

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

更多熱門

相關新聞

惡女沖10倉鼠進馬桶　台中動保處送檢方偵辦

惡女沖10倉鼠進馬桶　台中動保處送檢方偵辦

近日一名女子將10隻小倉鼠丟進馬桶，不顧他們掙扎直接按下沖水鍵，還拍影片配上炫耀文字上傳IG，可惡行徑引發眾人撻伐。台中動保處1日表示，此行為已違反動物保護法，可處2年以下徒刑併科新台幣20至200萬罰金，將函送地檢署偵辦。

泰女躲台中賣淫一次只分600塊

泰女躲台中賣淫一次只分600塊

在西門舉五星旗被驅逐！日網紅拍片嗆移民署

在西門舉五星旗被驅逐！日網紅拍片嗆移民署

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

泰國紙花飄滿屋　新住民夫妻攜手剪出幸福

泰國紙花飄滿屋　新住民夫妻攜手剪出幸福

關鍵字：

動保法泰籍女子倉鼠虐待移民署台中报道

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面