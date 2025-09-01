惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！分手後賴著不走　前男友報警抓人

▲泰籍女子將倉鼠丟進馬桶沖走，引發眾怒。（圖／截取自Threads）



記者白珈陽／台中報導

近日網路流傳1名女子將10隻小倉鼠，丟進馬桶再沖走的殘忍影像，引發網友眾怒。經愛護動物人士起底，女子疑為泰國籍；警方證實，女子為泰籍逃逸移工，觀光簽證在2023年就到期，日前因與台籍男友分手卻賴在台中北區租屋處不走，男友報警抓人，女子8月28日被移送移民署台中專勤隊，目前收容在移民署南投收容所，因女子觸犯動保法，警方將向收容所借詢女子到案說明案情。

有女網友在Threads表示，看到1名長髮女子的IG限時動態，冷血把10隻倉鼠活生生的丟進馬桶沖掉，許多網友肉搜該名女子，發現她疑似在台中，身份為泰籍女子，事件爆發後女子火速將IG關閉，隨後又有人找出該女子的抖音，也有大批正義網友留言「已檢舉，希望送她入監」、「會有報應」。

據查，台中市第二警分局8月28日凌晨1時許接獲報案，24歲向姓男子（台灣人）稱與27歲泰籍女友分手，但對方拒絕離開租屋處，請求警方協助。警方到場未發現其他不法情事，但查出女子為泰籍失聯移工，遂通報移民署台中專勤隊處理。

▲女子與向姓男子分手後賴在租屋處不走，遭向男報警舉報，警方查出女子為泰籍逃逸移工。（圖／截取自抖音）



該女子觀光簽證於2023年就已經到期，已逾期2年多，經被舉報查獲，若未衍生其他案件，將於收容後遣返回國；但由於丟棄倉鼠事件爆發，經警方比對確認為上月28日感情糾紛案的當事人，立即通報動保處處置，動保處認定女子行為已觸犯動保法第25條之1，有刑事責任，警方將向南投收容所借詢女子到案說明，全案已函送台中地檢署偵辦。

台中動保處長林儒良今日表示，女子行為已違反動物保護法，可依法處2年以下有期徒刑併科20至200萬罰金，同時再次呼籲民眾，飼養動物要盡到飼主責任，不可隨意騷擾虐待傷害動物。