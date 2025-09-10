彰化補助款短少110億！王惠美怒轟：中央政策地方買單

▲縣長王惠美揭彰化縣補助款短少110億元。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美今日強力抨擊中央財政補助制度不公，揭露彰化縣去年度依公式可獲得189億元一般性補助款，但今年截至9月5日僅收到57億元基本建設補助及115年度22億元社福補助，總財源短少高達110億元！王惠美痛批「中央政策、地方買單」補助資訊不透明、欠缺公平性，嚴重衝擊地方基礎建設與民生服務。

王惠美指出，中央近期取消一般性補助款公式化設算，改將補助款分為四大專項補助，許多過去屬於計畫型補助的項目，現在改名為「一般性補助款計畫」，但關鍵在於這些補助必須由地方編列配合款，等於變相增加地方政府負擔。更嚴重的是，協助縣市財政均衡的補助款和各縣市施政考核獎勵金都未核定，讓彰化縣編列115年度預算陷入前所未有的困境。

縣府財政處進一步說明，過去由中央編列預算的補助事項，現在卻要由地方自行買單，包括學校冷氣電費、公用路燈優惠電價及凍漲電價差額補助，以及中央擴大租金補貼專案計畫等，彰化縣估計將多出4億元負擔。這還不包括後續可能增加的未知支出，直批這種「中央請客、地方買單」的模式極不合理。

王惠美強調，縣市政府雖然堅守財政紀律，但面對補助資訊未明、欠缺公平性的補助機制，根本無法妥善規劃地方建設。她呼籲中央在修訂《財政收支劃分法》和補助分配時，應該真正考量地方財政穩定，提出透明公正的補助資訊，否則將直接影響到縣民的基本權益。

由於110億元的巨額短少，彰化縣多項基礎建設和民生服務可能受到嚴重影響。縣府各局處目前正在積極研擬因應方案，但坦言若中央未能正視問題，明年度的縣政推動將面臨重大挑戰。王惠美最後呼籲中央聽到彰化人的心聲，盡快提出公平合理的補助方案，讓地方政府能夠穩健運作。