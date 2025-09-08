花蓮港警狂出包高層震怒　記大過調職...會同港務局加強港區警衛

▲圖為花蓮港務警察總隊外觀。（圖／翻攝Google地圖）

記者張君豪／花蓮報導

花蓮港務警察總隊9月起接連爆出警員涉酒駕與被控性侵風紀案件，另有女子闖入港區管制範圍引發安全疑慮，三起事件短時間內陸續發生，引發外界關注。花蓮港務警察總隊強調：林姓警員8月31日輪休期間與友人聚餐飲酒後騎車返家，在花蓮縣吉安鄉遭警方攔查，酒測值超標，警方立即以涉犯公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。港警總隊調查後，依規定記大過處分，並追究相關考監責任，同時將林員列為教育輔導對象，並調整林員服務地區。

同天花蓮港警總隊薛姓警員也爆出被控性侵妨害性自主案，花蓮港務警察總隊調查後，確認兩人為情侶關係，全案仍由花蓮縣警局偵辦中，後續移送花蓮地檢署。港警總隊強調絕不護短，目前先調整薛員服務地區，並將依最終調查結果追究相關責任。

另外，9月5日下午3時許，一名女子爬牆闖入花蓮港管制區，被人發現通報港警帶回調查並協助送醫，事後依違反《商港法》移送裁罰。總隊已與花蓮港務分公司重新檢視花蓮港區管制機制，並強化阻絕設施，避免類似事件再度發生。花蓮港務警察總隊表示，對於警員違紀及港區安全問題將嚴肅面對，事發後會加強內部教育與管制措施，杜絕類似觸法違紀現象。

