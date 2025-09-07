夫棍棒打頭、不讓上學！兒女遭安置　8寶媽記恨造謠PO網下場曝

▲基隆8寶媽不滿小孩因家暴被安置，造謠社工造假驗傷單。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名張姓女子和張姓丈夫生了8個孩子，因丈夫對小孩家暴，不僅不讓小孩上學，還拿棍子毆打小孩頭部，導致其中一對兒女遭社工聲請安置，張女因而對社工和其督導心生不滿，認為兒女「根本無傷和無痛」、上網不斷造謠社工等人偽造驗傷單，被告上法院。基隆地院審理，法官判定張女犯散布文字誹謗罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決指出，張女婚後和丈夫張男生了8名子女，因張男在2015年對大女兒體罰成傷、剝奪她受國民教育的權利，被社工和督導通報並將大女兒安置，2018年女兒雖返家，張男仍對她管教過當。2020年1月7日，社工和督導再度帶大女兒和二兒子到醫院就診，發現2個孩子遭到家暴，頭部都有鈍傷，因此聲請安置獲准。

張女因而心生不滿，上臉書到各個基隆地方社團、記者爆料網、爆料公社等，不斷發文毀謗社工、督導和醫師合謀，偽造驗傷書，導致她的兒女被強行安置，「根本無傷和無痛，且無照相錄影存證（毫無證據）」、「完全是“○○○社工”一手遮天和背後的影武者“○○○督導”兩人自導自演，又狼狽為奸害您們入“安置”（獄）已過五年又六天，加“停止親權”，真是×極度荒謬可惡至極×」、「人在做，上帝在看，上帝的眼目遍察全地」、「我要我的兒女回家 ，全家團圓！」被社工和督導發現，報警處理。

審理時，張女仍堅稱她說的都是事實，不過法官指出，小孩的2份診斷證明書均有醫院院長、主治醫師、檢診醫師的簽章及醫院印章，確實是醫院開立的證明書，且張男在家事庭訊問時，也自承拿棍子敲擊子女的頭部，傷勢並非無中生有，依張女犯散布文字誹謗罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。