3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro 3　直呼降噪通透「接近完美」

▲▼ 。（圖／YouTube@joeman）

▲Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro 3 。（圖／YouTube@joeman）

記者吳立言／綜合報導

台灣知名 YouTuber Joeman 受邀前往美國蘋果總部，搶先體驗最新發表的 iPhone 17 系列 與 AirPods Pro 3。他在影片中揭露多項發表會上未提及的細節，並點名今年最大亮點其實是超薄設計的 iPhone Air。

Joeman推測，iPhone Air 可能並非每年更新的產品，而是蘋果試水溫的全新系列。這款手機厚度僅 5.6mm，機身採用 鈦金屬與超瓷晶面板，實測強度相當足夠。蘋果更為 iPhone Air 打造專屬超薄保護殼與獨家 Magsafe 電池，讓續航甚至可超越 iPhone 17 Pro Max。他認為，這款產品或許是蘋果為未來傳聞中的摺疊 iPhone 做準備。

在 Pro 系列上，Joeman發現機身信號表現明顯提升，因為天線設計大幅改良。顏色方面，首波上市僅有 銀色、深藍色、橘色，缺少傳統黑白。他也特別強調首次導入的 VC 散熱板，能顯著改善遊戲與長時間錄影時的溫度控制。相機部分，望遠端以 4800 萬畫素裁切達成八倍變焦，而前置鏡頭升級至 1800 萬像素方形感光元件，支援多人場景自動切換與更強的錄影防抖功能，對創作者相當實用。

Joeman認為 AirPods Pro 3 幾乎是 iPhone 用戶必買配件。新耳塞設計更舒適，通透模式接近「無感」，降噪水準也大幅提升，並首度加入 心率偵測 功能。雖然音質維持蘋果一貫「白開水」風格，但整體體驗已是同類產品中數一數二。

Joeman總結，iPhone Air 展現蘋果在超薄設計與結構強度上的野心，而 AirPods Pro 3 則補足健康監測功能。他預測 iPhone Air 的推出，可能暗示蘋果正為未來摺疊手機鋪路。

09/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤：去找傅崐萁黃國昌負責

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

中華電信10日下午開放網路門市預約iPhone 17全系列、iPhone Air新機，不到短短3分鐘就全數額滿，官方數據顯示，想購買機型為iPhone 17 Pro/17 Pro Max高達8成、最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藏藍色、宇宙橙色、銀色。此外，中華電信也公佈，門市確定將在19日上午8點在全台服務據點、網路門市開賣。

