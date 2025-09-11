Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro 3　直呼降噪通透「接近完美」

▲Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro 3 。（圖／YouTube@joeman）

記者吳立言／綜合報導

台灣知名 YouTuber Joeman 受邀前往美國蘋果總部，搶先體驗最新發表的 iPhone 17 系列 與 AirPods Pro 3。他在影片中揭露多項發表會上未提及的細節，並點名今年最大亮點其實是超薄設計的 iPhone Air。

Joeman推測，iPhone Air 可能並非每年更新的產品，而是蘋果試水溫的全新系列。這款手機厚度僅 5.6mm，機身採用 鈦金屬與超瓷晶面板，實測強度相當足夠。蘋果更為 iPhone Air 打造專屬超薄保護殼與獨家 Magsafe 電池，讓續航甚至可超越 iPhone 17 Pro Max。他認為，這款產品或許是蘋果為未來傳聞中的摺疊 iPhone 做準備。

在 Pro 系列上，Joeman發現機身信號表現明顯提升，因為天線設計大幅改良。顏色方面，首波上市僅有 銀色、深藍色、橘色，缺少傳統黑白。他也特別強調首次導入的 VC 散熱板，能顯著改善遊戲與長時間錄影時的溫度控制。相機部分，望遠端以 4800 萬畫素裁切達成八倍變焦，而前置鏡頭升級至 1800 萬像素方形感光元件，支援多人場景自動切換與更強的錄影防抖功能，對創作者相當實用。

Joeman認為 AirPods Pro 3 幾乎是 iPhone 用戶必買配件。新耳塞設計更舒適，通透模式接近「無感」，降噪水準也大幅提升，並首度加入 心率偵測 功能。雖然音質維持蘋果一貫「白開水」風格，但整體體驗已是同類產品中數一數二。

Joeman總結，iPhone Air 展現蘋果在超薄設計與結構強度上的野心，而 AirPods Pro 3 則補足健康監測功能。他預測 iPhone Air 的推出，可能暗示蘋果正為未來摺疊手機鋪路。