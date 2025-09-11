認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法盼速有共識

▲國民黨團「財劃爭議! 行政院不鬧事不會執政?」記者會。首席副書記長林沛祥、立委賴士葆出席。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

藍白去年底聯手推動《財政收支劃分法》修正案三讀，但由於計算公式錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減。國民黨團今（11日）召開記者會坦言，公式的部分確實有小瑕疵，財劃法第16-1條文應修正，將本島19縣市及離島3個分開，針對這個部分，立委陳雪生已著手開始修法，希望很快就會有共識。

對於目前財劃法爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括「公式錯誤」、「事權沒有隨錢調整」、「富者越富、城鄉差距更大」。

首席副書記長林沛祥表示，去年修財劃法的時候，在野就期待行政院提出自己的版本，但最終都沒有提出，還說原本的版本就是最好的版本，也就是75%在中央、25％在地方，因此國民黨才做出修正。

賴士葆指出，新的財劃法打破中央集錢現象，讓中央收入占全部政府收入的比率，從上次修法後的75%降到 66%，讓六都拿到的錢從62％降至54％，確實縮小南北、城鄉差距，「已經對中央很客氣了，他們還在挑三揀四」。

「公式有點小瑕疵，我們承認這部分」，賴士葆說，財劃法第16-1條文中都以全國來算，但應該分離島及本島，這部分要再修法，但其他都沒有問題，目前已經有離島立委陳雪生在著手修法工作，應該很快就會有共識。

至於事權分配，賴士葆說，行政院要跟地方政府講，給這麼多錢，哪些事情要地方做，應該要來溝通，但目前都沒來談。

賴士葆轟，行政院還說城鄉差距擴大，這是黑白講，財劃法後，中央從75％降到66％，新版財劃法上路後直轄市拿到的錢從62％降至54％，其他8％給其他縣市政府，這是縮短城鄉差距。「針對行政院抨擊的三大點，只有公式瑕疵的部分，是小瑕疵，我們會很快來修正，其他都沒有問題」。



