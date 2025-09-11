卓揆13日見各縣市長　賴清德：屠刀不在綠手上！資源多縣市要放下

▲總統賴清德於義民節祭祀大典會前談話。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

藍白去年在國會聯手強推《財劃法》修法，原宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致多縣市拿到的錢不增反減。對於在野黨主導修法出包的問題，行政院長卓榮泰規劃在本周六（13日）分批接見藍營縣市首長，總統賴清德11日表示，屠刀一直都不在民進黨手上，他希望所有縣市長秉持理性、客觀角度好好討論，特別是財力好的、資源分配較多的，應該要放下，來照顧資源少的縣市。

總統賴清德11日出席義民節祭祀大典會前，特別針對近期藍白強推《財劃法》修法產生的紛擾表示，這是去年在野黨所主導的修法，之所以鑄成大錯，一方面是因為藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上國會在野黨過半，完全不接受行政院的提醒，也拒絕行政院所提出的覆議案，才造成今天的結果。

賴清德表示，新版財劃法所造成的問題不僅僅公式不當，有三百多億沒辦法分配的問題而已，還造成水平分配不均的問題，特別是南部縣市分配的比較少，這對未來台灣的均衡發展是有負面影響。

賴清德指出，第二也造成垂直分配不公，因為新版財劃法把營業稅全部歸給地方，光明年一年而言，地方將增加統籌分配稅款4165億元，也造成今年中央政府在編列明年預算的時候產生困難，不得不舉債三千多億元來平衡預算，這個對未來如果台灣有發生天災地變，會削弱了中央救助地方政府解決災害的各種能力，對台灣的整體發展是不利的。

賴清德強調，第三部分，事權也沒有統一，可以清楚看得出來，屠刀一直都不在民進黨的手上，行政院長卓榮泰在禮拜六將分批約見所有縣市長，他希望所有縣市長，大家都能夠秉持理性、客觀角度好好討論，特別是財力比較好、資源已經分配比較多的縣市，應該要放下，要照顧資源比較少的縣市，這樣的話才有辦法討論出一個好的結果來，如果有好的結果，對社會來講是好的，他相信人民一定會支持。