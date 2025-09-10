　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地方統籌款不增反減！　國民黨團轟中央：癱瘓地方政府阻擋發展

▲▼行政院長卓榮泰出席「SEMICON Taiwan 2025國際半導體展」開幕典禮受訪。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者崔至雲／台北報導

在野15縣市今（10日）就地方補助問題齊聚台北發聲，認為中央取消一般性補助款公式化設算部分，造成財政歲入補助減少、支出增加。對此，國民黨團指出，中央政府對地方政府的補助大幅刪減，例如台中捷運藍線一口氣少了39億元，這不是癱瘓地方政府、阻撓地方發展又是什麼？卓榮泰、賴清德此等作為，就是在當土皇帝，就是要地方政府向中央乞討，惡毒之心，其心可誅。

面對財劃法修法，卓榮泰今天說，如果當初同意覆議，即可解決。國民黨團要問卓榮泰、賴清德，面對大惡罷32比0，反省的方式就是想盡各種手段苛扣地方政府的「補助款」，讓統籌分配稅款的法源及分配機制形同虛設，任憑其喜好私相授受，等地方政府跪求施捨嗎？國民黨團絕不接受。

國民黨團指出，行政院把地方建設經費、弱勢救助經費當做鬥爭在野黨地方首長的作法，不只反法治，更反民主，民進黨到現在還在惡搞全民，這是有在反省的樣子嗎？

國民黨團提到，中央政府對地方政府的補助大幅刪減，例如台中捷運藍線一口氣少了39億元，這不是癱瘓地方政府、阻撓地方發展又是什麼？難道只有光(綠)電、綠營執政縣市才會給錢？卓榮泰、賴清德此等作為，就是在當土皇帝，就是要地方政府向中央乞討，惡毒之心，其心可誅。

國民黨團轟，當家鬧事民進黨最會，現在民進黨打手側翼狂打修法瑕疵，請問財劃法修法過程中，行政院的修法版本在哪裡？行政院到現在針對統籌分配稅款最新的分配公式有對外公布嗎？都沒有。卓榮泰是在解決問題？還是在藉機鬧事，人民自有公斷。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動
作文考題「媽媽是代理孕母」　翰林道歉：把關不周將檢討

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

興達電廠火警曝能源政策隱憂　藍委喊話政府：面對現實

鋪陳2028藍白合？延續柯文哲概念　民眾黨組「聯合政府研究小組」　

民眾黨通過2026提名辦法　「現任優先」艱困選區採徵召參選

地方統籌款不增反減！　國民黨團轟中央：癱瘓地方政府阻擋發展

存款逾3億成焦點　鍾東錦：娶到好老婆！每年申報被都凌遲一次

林昶佐登芬蘭版時代雜誌後　再登當地最具歷史報紙成亞洲第一人

轟興達電廠爆炸未及時通知居民　藍委：台電、高市府缺乏危機意識

彰化補助款短少110億！王惠美怒轟：中央政策地方買單

傳賴清德9/13新北座談「林右昌復出參加」　蘇巧慧：非常歡迎

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

興達電廠火警曝能源政策隱憂　藍委喊話政府：面對現實

鋪陳2028藍白合？延續柯文哲概念　民眾黨組「聯合政府研究小組」　

民眾黨通過2026提名辦法　「現任優先」艱困選區採徵召參選

地方統籌款不增反減！　國民黨團轟中央：癱瘓地方政府阻擋發展

存款逾3億成焦點　鍾東錦：娶到好老婆！每年申報被都凌遲一次

林昶佐登芬蘭版時代雜誌後　再登當地最具歷史報紙成亞洲第一人

轟興達電廠爆炸未及時通知居民　藍委：台電、高市府缺乏危機意識

彰化補助款短少110億！王惠美怒轟：中央政策地方買單

傳賴清德9/13新北座談「林右昌復出參加」　蘇巧慧：非常歡迎

川普罕見造訪華府餐廳！當面被嗆「現代希特勒」　下秒反應超意外

iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

渣打銀攜手第一金投信　推出首檔「未具證券投資信託基金性質」產品

李超撞臉林智勝哥哥笑料不斷　家宴還被家人認證「介紹岳父母」

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

政治熱門新聞

「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

施威全爆京華城案被警告！最高檢回應了

柯文哲今拜父親牌位　本藏法師親迎接

晚了6個月終於參拜父親牌位　柯文哲哽咽落淚

7000萬交保北檢還要抗告　柯文哲今驅車桃園見宗教領袖

梨山蔣中正地標將換成櫻花鉤吻鮭　銅像吊空中畫面曝

外交部不排除以台灣入聯！徐巧芯怒了　取消參與跨黨派團紐約行

在野15縣市發聯合聲明　要中央保障「統籌款」地方財源只增不減

柯文哲復仇參選再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

「與柯文哲同車」成北檢抗告理由　陳智菡：我未被列證人清單

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

賴清德官邸與綠委大啖五星級壽司！　聚焦關稅、民生

搞錯分母彰化7億被消失　王惠美急討：中央補回來

更多熱門

相關新聞

統籌分配款有爭議！　國民黨團質疑：若有問題當初為何有試算

統籌分配款有爭議！　國民黨團質疑：若有問題當初為何有試算

去年底立法院通過修正《財政收支劃分法》，今年首次依新版公式計算地方統籌分配稅款，卻立刻引爆爭議。對此，國民黨立院黨團表示，請財政部先回應社會及各縣市政府，如果立法院通過的版本有問題，為何在財劃法修法審查時，當時財政部及各縣市政府均試算出各縣市分配金額。行政院及財政部在立法院完修成修法三讀時，當時未說公式有問題、部分金額無法分配，財政部更依修法版本提出各縣市試算的分配數，並提供各界參考，中央社並大幅報導，卓榮泰是忘記了，還是害怕想起來？

國民黨團新會期黨鞭換血！　羅智強接書記長、林沛祥任首副

國民黨團新會期黨鞭換血！　羅智強接書記長、林沛祥任首副

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

關鍵字：

統籌款國民黨團

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面