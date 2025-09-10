　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地高溫炎熱，台北市要留意38度高溫。明天至周六午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周日至周二太平洋高壓增強轉乾，雨區更加限縮。至於首波鋒面目前仍有不確定性，轉東北風跡象仍要再觀察。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周各地多雲到晴，午後留意雷陣雨。明天至周六午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周五、周六東南部及恆春半島也有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，下周日至周二太平洋高壓增強，午後降雨區域限縮為大台北、南部地區及其他山區，周一、周二東南部及恆春半島也有零星短暫雨。下周三環境轉為東風，花東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，今天午後部分地區有大豪雨出現，未來太平洋高壓勢力增強，較大雨勢機率就會降低。另外，未來一周熱帶擾動發展機會也較低。

溫度方面，張竣堯表示，未來一周各地高溫32至35度，明天大台北及中南部有36度機率，台北市要留意38度高溫。

至於首波鋒面是否下周報到，他指出，由於預報期偏長，不確定性仍大，隨著季節進入9月底，過去經驗確實可能有東北風影響機會，但從目前資料顯示，並無持續反應訊息，預估下周後期還是偏東風，轉東北風跡象仍要再觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動
作文考題「媽媽是代理孕母」　翰林道歉：把關不周將檢討

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

曬香噴噴「炸雞腿便當」只要59元　一票人跪求店家地址！真相笑翻

兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

先給糖再放手！最容易遇上「甘蔗男」TOP4 生肖女

快訊／14縣市大雨特報！嘉義縣市大雷雨轟1小時

台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義「暫停公開活動」　身體狀況曝

作文考題「媽媽是代理孕母」惹議　翰林道歉：把關不周將檢討

阿提哈德航空首航台灣　阿聯酋看好「赴歐洲、杜拜需求」也增班

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

曬香噴噴「炸雞腿便當」只要59元　一票人跪求店家地址！真相笑翻

兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

先給糖再放手！最容易遇上「甘蔗男」TOP4 生肖女

快訊／14縣市大雨特報！嘉義縣市大雷雨轟1小時

台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義「暫停公開活動」　身體狀況曝

作文考題「媽媽是代理孕母」惹議　翰林道歉：把關不周將檢討

阿提哈德航空首航台灣　阿聯酋看好「赴歐洲、杜拜需求」也增班

川普罕見造訪華府餐廳！當面被嗆「現代希特勒」　下秒反應超意外

iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

渣打銀攜手第一金投信　推出首檔「未具證券投資信託基金性質」產品

李超撞臉林智勝哥哥笑料不斷　家宴還被家人認證「介紹岳父母」

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

生活熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

送舊電鍋變貪汙犯！同行「逆風曝內幕」：別怪檢察官

手機將大響！今天16:00災防測試

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

輪到你了！　4生肖好運降臨

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

更多熱門

相關新聞

午後各地防零星雷陣雨　下周可能有熱帶系統發展

午後各地防零星雷陣雨　下周可能有熱帶系統發展

未來一周高溫炎熱，雙北及南高屏地區要留意36度以上高溫，今天各地都有零星午後雷陣雨機率，尤其中南部可能有局部劇烈降雨出現。目前沒有熱帶系統影響台灣，但下周南邊海域仍可能有熱帶系統發生，可再觀察。

明天午後西半部防雷雨　最快下周迎首波鋒面

明天午後西半部防雷雨　最快下周迎首波鋒面

午後中部以北變天　大台北地區防較大雨勢

午後中部以北變天　大台北地區防較大雨勢

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

午後變天「2地防劇烈雨勢」　中部以北一路下到晚間

午後變天「2地防劇烈雨勢」　中部以北一路下到晚間

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面