明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地高溫炎熱，台北市要留意38度高溫。明天至周六午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周日至周二太平洋高壓增強轉乾，雨區更加限縮。至於首波鋒面目前仍有不確定性，轉東北風跡象仍要再觀察。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周各地多雲到晴，午後留意雷陣雨。明天至周六午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周五、周六東南部及恆春半島也有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，下周日至周二太平洋高壓增強，午後降雨區域限縮為大台北、南部地區及其他山區，周一、周二東南部及恆春半島也有零星短暫雨。下周三環境轉為東風，花東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，今天午後部分地區有大豪雨出現，未來太平洋高壓勢力增強，較大雨勢機率就會降低。另外，未來一周熱帶擾動發展機會也較低。

溫度方面，張竣堯表示，未來一周各地高溫32至35度，明天大台北及中南部有36度機率，台北市要留意38度高溫。

至於首波鋒面是否下周報到，他指出，由於預報期偏長，不確定性仍大，隨著季節進入9月底，過去經驗確實可能有東北風影響機會，但從目前資料顯示，並無持續反應訊息，預估下周後期還是偏東風，轉東北風跡象仍要再觀察。