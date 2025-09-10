頂規iPhone17「2TB破7萬元」到底誰買？果粉給答案：還不夠用

▲iPhone 17新色「宇宙橙」 。（圖／蘋果提供）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 17全系列亮相，這次砍掉128GB容量，全面從256GB起售，其中頂規Pro Max的1、2TB價格則5萬8900元、7萬2900元。對此，有網友納悶求問，「能買到1TB的」是怎樣的人？引來果粉解答，追星族、寵物飼主1TB都不夠用，直言「容量永遠嫌少」；也有人認為，容量再大，「手機用久一樣有電池健康度問題」。

一名網友在Threads表示，貴從來不是iPhone的缺點，但看到iPhone 17 Pro Max 2TB要價7萬2900元，讓他感到十分訝異。同時也有網友發文直呼，「能買到1TB的人，真的好猛！」

文章紛紛引來網友熱議，「正常都是買256GB，然後配2TB iCloud」、「是什麼情況才會需要2TB」、「其實512GB已經夠頂了，喜新厭舊都兩三年就換了」、「2TB的Google雲端可以用10年」、「其實一般人512GB就夠了，2TB會買的是極少數了吧」、「容量再大，手機用久一樣有電池健康度問題，512G還比較划算」、「2TB是要動作片裝滿嗎」。

有果粉現身解釋，「容量滿到936GB...養寵物就會一堆影片捨不得刪」、「追星人512GB還嫌少，經常滿出來」、「我手機買1TB也買雲端2TB」、「科技工作者應該還是不夠用」、「自媒體人去年換1TB，以為很夠用，上個月無聊點進去看到剩30GB，嚇到快清理一波」、「對有些寶媽來說10TB都太小」。

▼iPhone17規格、價格一次看。（記者吳立言、蘇晟彥製）

