iPhone 17被封「壓倒性升級」　1改變超佛！一票轉念：不買Pro了

▲iPhone 17被讚是壓倒性的升級。（圖／蘋果官網）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 17系列正式亮相，今年推出的四款新機改動幅度堪稱近年之最，其中iPhone 17標準版被認為是「壓倒性升級」，不過Pro則被吐槽「又在擠牙膏」。

一名網友在PTT發文直言，瀏覽國外討論區，眾人一致認為，iPhone 17標準版是壓倒性的升級，而Pro系列則屬常規更新，「可以說是自iPhone 12以來，標準版升級幅度最大的一代，感覺iPhone17標準版才是最有亮點的，真的擠爆牙膏了。」

「iPhone 17標準版」配備6.3吋螢幕，縮窄邊框並支援ProMotion，最高更新率達120Hz，最低可降至1Hz。前後皆採Ceramic Shield陶瓷盾二代，抗刮性能提升3倍，並增加全新Apple設計的鍍膜層，提高日常耐用性。

規格方面，標準版搭載3nm製程A19晶片，6核心CPU與5核心GPU，記憶體頻寬提升，並提供「全天電池續航」。影像功能也有大幅升級，後置4800萬畫素主鏡頭與超廣角鏡頭，前置相機感光元件尺寸加倍，採正方形設計並支援置中顯示，視野更寬廣。

此外，標準版iPhone 17擁有戶外峰值亮度3000尼特，全新七層抗反射鍍膜，並支援Pro系列的高精準雙頻GPS功能，256GB起跳的儲存容量，更被網友稱作「佛心配備」。

對此，大票鄉民也有感表示，「外觀沒變的內在就變多一點。還是很蘋果的刀法」、「感覺買17很實惠」、「標準版牙膏擠爆了，什麼都看齊Pro，亮度也同級3000尼特，主鏡超廣都同級48MP，256G加量不加價」、「這次就決定換17了，Pro價差1萬，又沒什麼特殊我想要的亮點」、「亮點很大沒有吧？就比較不盤而已」、「17應該賣爆了」、「120Hz終於下放了，史詩級更新」。

►看完發表會失落！點名「AirPods Pro 3」新功能 YTR讚：少數驚喜

►實測iPhone 17 Air！Joeman推「1類人」最適合入手 關鍵曝光

►iPhone 17 Pro「1490元透明保護殼」被噴爆 果粉氣笑：包尿布嗎

▼iPhone17系列，可點圖放大。（記者吳立言、蘇晟彥製）