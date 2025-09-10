財劃法345億無法分配　蔣萬安槓卓榮泰：計算公式公正客觀

▲蔣萬安批，行政院遲遲不分配345億的統籌分配稅款 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新版《財劃法》上路，財政部8月底公布明年度統籌分配款試算金額，有10縣市金額不如預期，15個非綠執政縣市首長今（10日）北上為地方財政發聲。台北市長蔣萬安抨擊，行政院遲遲不願意分配345億的統籌分配稅款，還要將原本有客觀公正的計算公式，來分配給地方政府的一般性補助款，改為審查制，原本核定的計畫型補助款都沒下文，地方政府無所適從，「今天站出來就是要地方包圍中央，請賴清德總統、行政院長卓榮泰到地方看，苦民所苦、為所當為。」

藍白在立法院優勢通過的新版財劃法修法，但因為「寫錯公式」搞錯分母，導致分配稅款345億元無法完全分配，還有多個縣市財源不增反減，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等15縣市首長今日召開記者會「捍衛地方補助」，發表一份聯合聲明，呼籲補助款應「不少於修法前」，且不可以淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。

蔣萬安指出，連續好幾年中央政府超徵幾千億，雖稱是因為經濟發展超乎預期，但其實是沒有精準預測經濟發展的能力，連續幾年編列與收支不相符的預算，不然就是刻意的低估收入，以自己的意思使用超徵稅收，年年超徵又舉債編列各種名目的預算，這是會持家的政府嗎？行政院遲遲不願意分配345億的統籌分配稅款，還要將原本有客觀公正的計算公式，來分配給地方政府的一般性補助款，改為審查制，甚至將原本應該要已經核定的計劃型補助款，至今遲遲沒有下文，「這讓我們地方政府無所適從，也沒有辦法精準編列下一年度預算，預算會期就要開始了！」

蔣萬安強調，今天藍白15位縣市長站出來，就是要地方包圍中央，就是要爭取地方自治的主體性，不要處處受制於中央、看中央的臉色。我們就是要為地方的弱勢、教育、攸關民生的軌道預算，來發聲。

蔣萬安說，去年，立法院修正財劃法最重要的精神，就是要改變長期「大中央小地方」的扭曲型態，不只是要更加落實地方自治，也要讓第一線直接攸關民眾權益的地方政府，能夠有更合理的預算規模來照顧民眾、來發展地方建設。

最後，蔣萬安呼籲，賴清德總統、卓榮泰院長，到地方看看，聽聽地方的聲音，苦民所苦，為所當為。