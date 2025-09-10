　
國際

川普罕見造訪華府餐廳！當面被嗆「現代希特勒」　下秒反應超意外

川普罕見造訪華府餐廳！遭當面嗆聲「現代希特勒」　下秒反應超意外

▲ 美國總統川普（Donald Trump） 週二晚間罕見造訪華府當地餐廳。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）週二晚間罕見造訪華府當地餐廳Joe’s Seafood, PrimeSteak and Stone Crab，不料一開始便遭遇抗議者，遭嗆「當代希特勒」，現場氣氛一度緊張。社群媒體影片顯示，川普當時不疾不徐地走向抗議者，並站在他們面前微笑，委婉示意對方離開。

NBC報導，川普當晚由副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其他政府官員陪同，乘車隊抵達距白宮不到1/4英里的餐廳。川普在餐廳外街道短暫向記者發表談話，現場有人歡呼，也有人高喊「自由巴勒斯坦」。

一行人進入餐廳後，一群手持巴勒斯坦旗幟的抗議者高喊「釋放華盛頓，釋放巴勒斯坦，川普是我們時代的希特勒。」社群媒體影片顯示，川普走向抗議者，站在他們面前微笑，並示意其離開。抗議者隨後被帶出餐廳，其中一人喊道「他正在恐嚇華盛頓社區。」目前白宮尚未對此互動發表評論。

川普近期表示，由於加強打擊犯罪，華盛頓餐廳出席率上升。相關行動包括增加聯邦執法力量與部署國民警衛隊。入餐廳前，川普稱華盛頓「無犯罪」，並表示最快週三將在另一城市啟動類似行動。川普說，「過去一年，這裡非常不安全，過去20年也不安全，但現在幾乎沒有犯罪，我們稱之為『無犯罪』。」

值得一提的是，就在幾天前，記者曾詢問川普是否會在華盛頓外出用餐，指出他任內從未進入餐廳，但在首任總統任期四年中，常在自家飯店用餐。川普當時回答「我可能會」，並反問記者「你想要我證明你錯嗎？」

據了解，Joe’s Stone Crab首家分店開於佛羅里達邁阿密海灘，現已在邁阿密、芝加哥、拉斯維加斯及華盛頓設有分店，其螃蟹料理價格超過100美元。白宮新聞秘書里維特（Karoline Leavitt）透露川普團隊週二晚餐菜單，包括螃蟹、蝦、沙拉、牛排及甜點，並稱「餐點極佳，服務也非常棒，感謝Joe’s！」

