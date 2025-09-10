　
地方 地方焦點

補助企業研發逾1.8億　台中市第7屆產業創新獎即日起報名

▲▼台中市第7屆產業創新獎即日起受理報名。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市政府補助企業創新研發逾1.8億元。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府攜手台中市產業創新協會舉辦「第七屆台中市傑出產業創新獎」即日起開放報名，經濟發展局長張峯源表示，創新就是台中經濟的DNA，台中市的產業不僅會製造，更會創造，自市長盧秀燕上任以來，已補助台中市250家企業創新研發超過1.8億元，市府作為企業最強的後盾，化危機為轉機。

張峯源說，歷年各企業橫跨AI科技、智慧農業、文化創意、生醫技術及製造等領域，如上溢精密為台灣最大、亞洲最專精的精緻泵頭製造商之一，持續開發好用、好回收環保PUMP產品、三鋒機器堪稱目前台灣巨型車床機種最齊全的工具機廠，以高效率多功能車銑複合數控車床開發新產品，以及上研機電、佳興國際等企業也都以創新技術獲得青睞。

▲▼台中市第7屆產業創新獎即日起受理報名。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市產業創新協會理事長謝舜星表示，產業創新獎即日起受理報名。

張峯源補充，台中近年在經濟上屢創佳績，今年第2季經濟指標有4項再次奪得冠軍，且連續17季保持4項以上冠軍，其背後最大的動能就是產業的創新能力。

市府團隊也同樣在公部門業務上追求創新，有產業創新奧斯卡之稱的「經濟部國家產業創新獎」，首度開放政府單位參賽，台中市政府以「慶典經濟之創新活動與數位平台」為題，榮獲「績優創新獎」殊榮，未來將與產業攜手，持續打造台中成為創新之都。

▲▼台中市第7屆產業創新獎即日起受理報名。（圖／台中市政府提供，下同）

台中市產業創新協會理事長謝舜星提到，舉辦產業創新獎的初衷，是希望能發掘台中的隱形冠軍，鼓勵企業不斷精進，今年更呼應國際趨勢，導入ESG永續實踐作為加分項目，引導企業強化永續經營體質，提升國際競爭力。

經發局表示，「第七屆台中市傑出產業創新獎」設立「產品創新獎」、「技術創新獎」、「服務創新獎」及「卓越創新獎」等獎項，凡設籍台中的公司行號或工廠，具有創新技術、產品或服務等皆可參與，報名期間自即日起至9月26日。

▲▼台中市第7屆產業創新獎即日起受理報名。（圖／台中市政府提供，下同）

09/09 全台詐欺最新數據

台中產業創新獎經發局

