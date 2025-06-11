城中城2.0！七賢大樓「一層53戶」都更難　高市府出手加強公安

▲高雄七賢大樓昨晚發生火警，老舊大樓公安危機再度掀起討論。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區「七賢大樓」昨(11)日晚間發生火警，緊急疏散上百名住戶，由於該棟大樓產權複雜，一層甚至多達53戶，推動都更有難度，加上住戶多為弱勢族群，不禁讓外界憂心恐成為曾釀46死的城中城大樓翻版。經發局表示，近期市府才協助改善該棟大樓的消防設備，但仍有改善空間，為加強公共安全，會對列管大樓加強安檢頻率。

位於鹽埕區七賢三路的「七賢大樓」基地面積781坪，為地上16樓、地下2樓，屋齡39年大樓，目前僅1樓有少數店面營業中，2-4樓由市府經管暫作倉儲使用，5-16樓為集合住宅。據悉，使用執照戶數611戶，每戶套房面積約10坪左右，土地所有權屬於高雄市經發局。

在台灣，「公有土地、私有地上權」的建築物並不少見，尤其七賢大樓建物所有權人多達611戶，即便推動都更或土地活化，也面臨整合困難，需要611戶產權所有人達成共識。使得大樓即使老舊、消防設備不完善，也很難透過市場機制或市府主導都更來改善，長期缺乏規劃，潛藏公安風險。

▲七賢大樓套房昨晚發生火警，緊急疏散上百名住戶。（圖／記者賴文萱翻攝）



經發局表示，七賢大樓原為果菜市場用地，為解決附近攤販問題，經過當時議會決議，於1978年由民間業者投資興建，並於1986年領得使用執照，因地上建物屬私人產權，沒有年限限制。

據七賢大樓管委會表示，昨晚是近年來首次發生套房失火事件。經發局表示，近期大樓市府協助安裝的偵煙器正常運作、滅火器剛完成換藥，受信總機等均正常，不過目前仍有室內消防栓、自動灑水、泡沫滅火、排煙、緊急電源插座等消防設備需要再改善。

為改善七賢大樓消防安全，在昨晚火災前，經發局已先行出資421萬元完成安裝「緊急發電機」及「泵浦汰舊換新」，並持續於管委會提案推動消防公安改善，區分所有權人會議已決議進行消防幫浦專用電源MP盤工程，經發局今日也邀集相關單位現勘，市府也將召會研擬精進改善措施。

經發局強調，為加強公共安全，市府對七賢大樓在內的所有列管大樓加強安檢頻率，在改善工程完成前，包括「3燈2具」（緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、住宅用火災警報器、滅火器），以及大樓防火區劃，都要求必須符合法規，並加快改善期程。