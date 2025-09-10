　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17新機亮相！蘋果舊機折抵價大減　15系列跌最兇

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲官方更新 Trade-In 舊換新方案 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果在台灣時間 9 月 10 日凌晨發表 iPhone 17 系列新機，同步調整官方 Trade-In 舊換新方案。最新價格顯示，多數舊機折抵金額普遍下滑，顯示蘋果新機登場後的「換購價縮水效應」。
根據官網，iPhone 16 系列換購價最高落在 iPhone 16 Pro Max，最高可折抵 NT$23,100；iPhone 16 Pro 為 NT$20,500，iPhone 16 Plus 為 NT$16,000，iPhone 16 則為 NT$14,600。
相較之下，前一代 iPhone 15 系列跌幅明顯，iPhone 15 Pro Max 最高折抵 NT$19,000，iPhone 15 Pro 為 NT$16,100，iPhone 15 Plus 和 iPhone 15 分別為 NT$12,200 與 NT$11,200。
更舊機型的價值也同步調降，例如 iPhone 14 Pro Max 折抵上限為 NT$14,600，iPhone 13 Pro Max 為 NT$10,700，至於 iPhone 8 Plus 仍是最舊可接受的型號，折抵上限僅剩 NT$1,400。
除了 iPhone，蘋果也更新了 iPad、Mac 與 Apple Watch 的回收價。iPad Pro 最高可折抵 NT$22,000，iPad Air 上限 NT$13,000，MacBook Pro 最高可折抵 NT$31,000，Apple Watch Series 10 則為 NT$5,500。
官方提醒，用戶可透過官網線上換購流程，或至直營門市辦理。線上回收流程約需 2 至 3 週，直營店現場估價則可於 1 至 3 小時內完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17被封「壓倒性升級」　1改變超佛！一票轉念：不買Pro了

頂規iPhone17「2TB破7萬元」到底誰買？果粉給答案：還不夠用

台灣大iPhone 17預購10分鐘破千！最受歡迎顏色出爐

iPhone 17新機亮相！蘋果舊機折抵價大減　15系列跌最兇

iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥實測：以後可自拍錄影了

外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

iPhone Air「只支援eSIM」換卡費成負擔？NCC：仍以實體SIM卡為主

資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！「這點」隻字未提最失望

iPhone 17 Pro推新色「竟然取消黑色」！果粉崩潰：不想買了

台灣大「備貨充足」應戰iPhone17上市　受惠價格看好買氣漲20%

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

iPhone 17被封「壓倒性升級」　1改變超佛！一票轉念：不買Pro了

頂規iPhone17「2TB破7萬元」到底誰買？果粉給答案：還不夠用

台灣大iPhone 17預購10分鐘破千！最受歡迎顏色出爐

iPhone 17新機亮相！蘋果舊機折抵價大減　15系列跌最兇

iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥實測：以後可自拍錄影了

外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

iPhone Air「只支援eSIM」換卡費成負擔？NCC：仍以實體SIM卡為主

資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！「這點」隻字未提最失望

iPhone 17 Pro推新色「竟然取消黑色」！果粉崩潰：不想買了

台灣大「備貨充足」應戰iPhone17上市　受惠價格看好買氣漲20%

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

3C家電熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

一圖看懂iPhone17規格！

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

大驚奇！iPhone Air一次擁有「3大史無前例功能」

iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家激推

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

iPhone17發表會亮點一次看！

iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

iPhone 17 Pro宇宙橘慘淪迷因貨運橘

17 Pro「1490透明保護殼」被噴爆！果粉：包尿布嗎

三大電信iPhone 17預購時間出爐

更多熱門

相關新聞

外媒開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

外媒開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

蘋果於今（10日）凌晨舉行秋季發表會，正式推出全新iPhone Air。這款機型以超薄設計為最大亮點，厚度僅 5.6mm，重量 165 公克，成為迄今最薄的 iPhone。

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

實測iPhone Air！Joeman推「1類人」最適合入手

實測iPhone Air！Joeman推「1類人」最適合入手

17 Pro「1490透明保護殼」被噴爆！果粉：包尿布嗎

17 Pro「1490透明保護殼」被噴爆！果粉：包尿布嗎

iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家激推

iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家激推

關鍵字：

iphoneiphone17airiphone17proappleiphone16換購tradein

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面