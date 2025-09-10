iPhone 17新機亮相！蘋果舊機折抵價大減　15系列跌最兇

▲官方更新 Trade-In 舊換新方案 。（圖／蘋果官網）
記者吳立言／綜合報導
蘋果在台灣時間 9 月 10 日凌晨發表 iPhone 17 系列新機，同步調整官方 Trade-In 舊換新方案。最新價格顯示，多數舊機折抵金額普遍下滑，顯示蘋果新機登場後的「換購價縮水效應」。
根據官網，iPhone 16 系列換購價最高落在 iPhone 16 Pro Max，最高可折抵 NT$23,100；iPhone 16 Pro 為 NT$20,500，iPhone 16 Plus 為 NT$16,000，iPhone 16 則為 NT$14,600。
相較之下，前一代 iPhone 15 系列跌幅明顯，iPhone 15 Pro Max 最高折抵 NT$19,000，iPhone 15 Pro 為 NT$16,100，iPhone 15 Plus 和 iPhone 15 分別為 NT$12,200 與 NT$11,200。
更舊機型的價值也同步調降，例如 iPhone 14 Pro Max 折抵上限為 NT$14,600，iPhone 13 Pro Max 為 NT$10,700，至於 iPhone 8 Plus 仍是最舊可接受的型號，折抵上限僅剩 NT$1,400。
除了 iPhone，蘋果也更新了 iPad、Mac 與 Apple Watch 的回收價。iPad Pro 最高可折抵 NT$22,000，iPad Air 上限 NT$13,000，MacBook Pro 最高可折抵 NT$31,000，Apple Watch Series 10 則為 NT$5,500。
官方提醒，用戶可透過官網線上換購流程，或至直營門市辦理。線上回收流程約需 2 至 3 週，直營店現場估價則可於 1 至 3 小時內完成。
