防詐領農損補助！台西鄉公所強化內控　座談會構築清廉防線

▲與會人員專心聆聽農業災害補助相關法規及防弊措施，提升執行業務的風險防範意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣台西鄉公所為強化機關廉政風險控管機制，特於今（10）日召開廉政防貪指引座談會，此次防貪指引以「農業天然災害補助」為議題，會中針對農業災害補助違失案例深入探討剖析，協助同仁於業務執行過程中，具備更臻強化之廉政風險辨識能力。

座談會由公所秘書林彥志擔任主持人，林彥志表示從事公職以來，一直深根農業相關業務，對農業災害補助潛存的問題，有相當程度之認識，因此，每次辦理農業災損補助，都會請農業課確實依據農業天然災害救助辦法及農產業天然災害救助作業要點等規定辦理，落實勘災、核實補助、加速審核速度，協助農民儘速度過難關。

亦特請政風室蒐集近年農業災害補助時發生不法案件之判決情形，並邀集全所所有農業課同仁參加，以他人為鏡，藉由實際違失案例提醒員工，未依規定審核補助可能衍生之刑事責任，分析案件潛存風險，研擬適切改善措施，避免本所同仁發生類似案件。

會中，政風室針對農業災害補助作業法令、作業方式及可能觸及之法律問題進行了詳細的解說，並舉三則廉政防貪指引，以幫助同仁更加清楚相關規範及風險防範措施，並說明實務作業上可以採取的具體預防措施，避免不慎觸法，而需擔負刑事責任。

此外，政風室主任陳大中也在本次座談會中，宣導「公益揭弊者保護法」，讓與會人員能夠充分掌握揭弊者保護法規範的重點及保護內容；另外亦提醒同仁注意詐騙手段不斷更新，並指出165打詐儀表板最新統計，8月全台詐騙案件逾1萬5,000件，財損近73億元，其中以「網路購物」詐騙最猖獗，且近期有民眾收到「普發1萬元」簡訊，點擊連結後要求填姓名、身分證及銀行帳號，網頁設計極似官方網站，大家應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

台西鄉公所表示，透過此次座談會雙向溝通，一同深入討論，及參與各項議題研究，提出實務運作可能出現之風險，進而完成編撰防貪指引，協助相關單位強化內部管理機制，作為同仁預防或遵循的參考，避免公所員工於執行職務中觸犯法令，且作為公共事務的守護者，在履行職責時，更加重視合法與程序正當性，共同守護廉潔政府的根基。

▲政風室主任陳大中蒐集案例深入剖析，藉由實際判決提醒同仁未依規定審核補助的法律風險。（圖／記者游瓊華翻攝）