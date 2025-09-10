快訊／「巧克力女王」遭詐！山寨群組騙642萬　6車手下場出爐

▲號稱「巧克力女王」的羅宇帆，創辦Diva Life品牌專營比利時巧克力產品。（圖／翻攝臉書《羅宇帆》）

記者黃哲民／台北報導

號稱「巧克力女王」的代理商羅宇帆，今年（2025年）出國期間，遭人冒名建立LINE帳號，以支付貨款為名，在另外創建的工作群組，騙取公司財務人員匯款642萬元到人頭帳戶，檢警事後查獲領光羅女遭詐贓款的張姓車手等6嫌，僅追到約70萬元下落，台北地院審結，今（10日）依《詐欺犯罪危害防制條例》，判6嫌各9月到3年6月徒刑，可上訴。

羅宇帆畢業於國立政治大學斯拉夫語文學系（原俄語系），在校曾任學生會會長，從校園流行的「花語寄情」活動，開創「巧克力傳情」風潮，畢業後於2007年成立Diva Life品牌，專營比利時巧克力產品，憑藉語言與經商長才，在國內外百貨公司、購物中心與機場廣設專櫃，闖出名號後，被稱為「巧克力女王」。

今年2月羅女出國洽公期間，她的1名女助理所用電腦遭人入侵，從女助理的LINE軟體封鎖羅女帳號「Yvonne」，再以遠端操控新創同名帳號冒充羅女，邀女助理加為好友，指示女助理另外創建工作群組，把公司財務人員等3位幹部加入。

接著，假老闆「Yvonne」於同月中旬，在山寨群組裡以支付貨款為名，短短2天命財務人員陸續匯款共642萬元到指定帳戶，員工不疑有他，但人在國外的羅女察覺帳戶遭盜領，連繫得知出大事，趕緊報案求助。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

檢警循線查獲擔任詐團「車手頭」的30歲男子張桓瑜（原名張文彬），涉指揮旗下車手在嘉義地區分批領光羅女遭詐的642萬元，車手們各自把錢帶到嘉義水上鄉墓園等處，交給張男統一收受，張男與先後到案的5名車手共犯，均被羈押禁見至今。

張男起初辯稱身上被查獲的54萬元，是別人還他的錢，但2名共犯車手認罪，供稱聽從張男指示領款交錢，張男改口認罪。另名主嫌28歲男子施騌穎原先也辯稱沒參與，但共犯證稱施男招募車手並負責聯繫詐團上游，其中30歲林男因欠施男錢，被叫來當車手賺錢還債，領到4萬元酬勞。施男改口認罪，仍自稱僅為邊緣小角色、非核心首腦。

北院審結，今依《詐害防制條例》判張男3年6月徒刑、沒收犯罪所得54萬元，施男判刑3年、沒收1萬2000元，負責監控車手的黃煥捷判刑3年2月，沒收7萬5000元，另3嫌鄧男判刑9月、林男判刑1年8月並沒收4萬元、李男判刑2年10月並沒收6萬元，6嫌今均未出庭聆判，可上訴。