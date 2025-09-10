「竹風好市集」9/20登場　攜手5縣市逾500品牌打造秋季盛會

▲代理市長邱臣遠偕同南投縣長許淑華及各縣市代表為活動揭開序幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府主辦的「2025竹風好市集」將於9月20日至11月30日熱鬧登場，市集活動橫跨11週，邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市等5縣市共襄盛舉。竹市府今(10)日於市府大廳舉行宣傳記者會，由代理市長邱臣遠偕同南投縣長許淑華及各縣市代表為活動揭開序幕。邱臣遠表示，今年竹風好市集將集結超過500個市集品牌與周邊商圈店家，讓東門城護城河畔與周邊綠地化身為美食、文創與生活風格的秋季盛會。

邱臣遠表示，竹市舊城區擁有深厚的文化底蘊，但隨著消費型態轉變，商圈人潮逐漸外移。今年市府規劃為期11週的「竹風好市集」將在舊城區護城河畔展開，邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣等5縣市，共同展售各縣市在地農特產品與精選好物。此外，竹市去年首次舉辦購物節，2個月即創造 54 億元的消費佳績，今年市府不僅擴大辦理，更推動「雙城計畫」，除了延續巨城商圈的熱絡，更帶動舊城商圈的復興，讓雙城成為新竹經濟的雙引擎，成為市民與遊客共享的生活舞台。

今年竹風好市集規劃「每週一主題」，從烘焙甜點、異國料理到家鄉風味輪番登場，每週都有新鮮體驗。市府同步推出「桃氣上場」及「味覺小旅行」單元，把友好縣市的特色品牌帶進竹市，讓民眾一站即嚐遍各地美味。首週主題「我們與甜的距離」將由一覺吐司、方人也鮮奶麻糬、艾比兒甜點、卷卷卷肉桂捲、MUS烘焙工作坊、秋菓草莓大福等知名品牌聯手登場，帶來療癒滿點的味覺饗宴。

南投縣長許淑華表示，感謝邱代理市長的邀請，眾所周知竹市是文化底蘊深厚的城市，而南投縣不只是觀光重鎮，更是全台重要的農業產地，農作物種類非常多元。為了讓更多人認識南投的特色產品，這次南投縣府特別精心挑選10樣南投好物，透過「竹風好市集」帶來新竹，希望讓更多朋友認識並喜愛南投的特色產品，同時也期待透過交流與竹市互相學習、持續進步。

城銷處指出，活動同步推出「市集×商圈消費抽獎」，民眾只要於市集或周邊合作店家消費滿100元，就能獲得抽獎資格。最大獎為Gogoro電動機車，還有iPhone16 Pro、iPad Air、switch2等獎項，讓逛市集增添更多樂趣，同時帶動周邊商圈經濟。

城銷處表示，今年也首度推出的「在地品牌優選認證」，自9月20日至10月 19 日展開，邀請全民參與票選，從超過100間特色店家中遴選出40家優選品牌，期望藉此發掘更多具成長潛力的在地好店，讓更多人看見它們的魅力，成為擦亮「新竹之光」的新動力，今年參與的阿忠冰店、老店薑母雞、小鵲sing紅豆餅、山田麻糬製造所等，皆展現竹市多元而深厚的在地魅力。

城銷處指出，為提供市民更安全、舒適且兼具美感的夜間步行體驗，市府已完成「護城河照明改善工程」，全面優化沿線照明系統，不僅提升夜間行走安全，也大幅提升公共空間的吸引力。同時，全新的彩虹地景亮相，成為護城河畔的全新景觀焦點，搭配完善的交通疏導、場地清潔與攤位安全規劃，讓市民與遊客安心自在地享受竹風好市集的美好時光。

城銷處強調，「2025竹風好市集」不僅是一場市集活動，更是展現竹市風格與地方創生力的平台，透過主題市集、跨縣市合作與全民參與，將為舊城注入新活力。邀請市民朋友與全台遊客，自9月20日起至11月30日止每個週末齊聚護城河畔，享受美食、體驗文化、感受熱情，一同見證新竹的獨特城市魅力。