　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「竹風好市集」9/20登場　攜手5縣市逾500品牌打造秋季盛會

▲代理市長邱臣遠偕同南投縣長許淑華及各縣市代表為活動揭開序幕。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠偕同南投縣長許淑華及各縣市代表為活動揭開序幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府主辦的「2025竹風好市集」將於9月20日至11月30日熱鬧登場，市集活動橫跨11週，邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市等5縣市共襄盛舉。竹市府今(10)日於市府大廳舉行宣傳記者會，由代理市長邱臣遠偕同南投縣長許淑華及各縣市代表為活動揭開序幕。邱臣遠表示，今年竹風好市集將集結超過500個市集品牌與周邊商圈店家，讓東門城護城河畔與周邊綠地化身為美食、文創與生活風格的秋季盛會。

邱臣遠表示，竹市舊城區擁有深厚的文化底蘊，但隨著消費型態轉變，商圈人潮逐漸外移。今年市府規劃為期11週的「竹風好市集」將在舊城區護城河畔展開，邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣等5縣市，共同展售各縣市在地農特產品與精選好物。此外，竹市去年首次舉辦購物節，2個月即創造 54 億元的消費佳績，今年市府不僅擴大辦理，更推動「雙城計畫」，除了延續巨城商圈的熱絡，更帶動舊城商圈的復興，讓雙城成為新竹經濟的雙引擎，成為市民與遊客共享的生活舞台。

今年竹風好市集規劃「每週一主題」，從烘焙甜點、異國料理到家鄉風味輪番登場，每週都有新鮮體驗。市府同步推出「桃氣上場」及「味覺小旅行」單元，把友好縣市的特色品牌帶進竹市，讓民眾一站即嚐遍各地美味。首週主題「我們與甜的距離」將由一覺吐司、方人也鮮奶麻糬、艾比兒甜點、卷卷卷肉桂捲、MUS烘焙工作坊、秋菓草莓大福等知名品牌聯手登場，帶來療癒滿點的味覺饗宴。

南投縣長許淑華表示，感謝邱代理市長的邀請，眾所周知竹市是文化底蘊深厚的城市，而南投縣不只是觀光重鎮，更是全台重要的農業產地，農作物種類非常多元。為了讓更多人認識南投的特色產品，這次南投縣府特別精心挑選10樣南投好物，透過「竹風好市集」帶來新竹，希望讓更多朋友認識並喜愛南投的特色產品，同時也期待透過交流與竹市互相學習、持續進步。

城銷處指出，活動同步推出「市集×商圈消費抽獎」，民眾只要於市集或周邊合作店家消費滿100元，就能獲得抽獎資格。最大獎為Gogoro電動機車，還有iPhone16 Pro、iPad Air、switch2等獎項，讓逛市集增添更多樂趣，同時帶動周邊商圈經濟。

城銷處表示，今年也首度推出的「在地品牌優選認證」，自9月20日至10月 19 日展開，邀請全民參與票選，從超過100間特色店家中遴選出40家優選品牌，期望藉此發掘更多具成長潛力的在地好店，讓更多人看見它們的魅力，成為擦亮「新竹之光」的新動力，今年參與的阿忠冰店、老店薑母雞、小鵲sing紅豆餅、山田麻糬製造所等，皆展現竹市多元而深厚的在地魅力。

城銷處指出，為提供市民更安全、舒適且兼具美感的夜間步行體驗，市府已完成「護城河照明改善工程」，全面優化沿線照明系統，不僅提升夜間行走安全，也大幅提升公共空間的吸引力。同時，全新的彩虹地景亮相，成為護城河畔的全新景觀焦點，搭配完善的交通疏導、場地清潔與攤位安全規劃，讓市民與遊客安心自在地享受竹風好市集的美好時光。

城銷處強調，「2025竹風好市集」不僅是一場市集活動，更是展現竹市風格與地方創生力的平台，透過主題市集、跨縣市合作與全民參與，將為舊城注入新活力。邀請市民朋友與全台遊客，自9月20日起至11月30日止每個週末齊聚護城河畔，享受美食、體驗文化、感受熱情，一同見證新竹的獨特城市魅力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

「竹風好市集」9/20登場　攜手5縣市逾500品牌打造秋季盛會

王秀蓮建築展台南登場　回顧台灣首位女建築師傳奇人生

紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

職訓學員烘焙義賣展愛心　台南打造技能培訓助弱勢循環善意

海上移動城鎮！花蓮港首迎國際郵輪過夜靠泊　深度觀光大亮點

台東女衝屏東跑半馬！完賽驚喊「機車不見了」　結果超暖心

雲林良品啟航！文旦、香蕉裝櫃新加坡　展現台灣農產國際競爭力

台南漁產進軍國際！　黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

「竹風好市集」9/20登場　攜手5縣市逾500品牌打造秋季盛會

王秀蓮建築展台南登場　回顧台灣首位女建築師傳奇人生

紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

職訓學員烘焙義賣展愛心　台南打造技能培訓助弱勢循環善意

海上移動城鎮！花蓮港首迎國際郵輪過夜靠泊　深度觀光大亮點

台東女衝屏東跑半馬！完賽驚喊「機車不見了」　結果超暖心

雲林良品啟航！文旦、香蕉裝櫃新加坡　展現台灣農產國際競爭力

台南漁產進軍國際！　黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

被調侃「聊聊劉詩詩？」 吳奇隆戴婚戒「破除婚變」

地方熱門新聞

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災實驗室安全升級

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

中秋公益禮盒超吸睛！烏魚子變鳳梨酥雲嘉南分署推創意伴手禮

更多熱門

相關新聞

竹市龍山東路交通改善工程完成

竹市龍山東路交通改善工程完成

位於關埔國小周邊的龍山東路口，過去上下學時段易成為交通衝突點，居民長期以來希望能夠進行交通改善工程，惟過去因後擴問題導致廠商無意願接手，因而長期延宕。新竹市長高虹安上任後，責成相關局處密切合作，積極推動龍山東路交通改善工程，並於近日完工，提供安全、舒適且便利的通行環境。副市長邱臣遠今(28)日代表高市長前往龍山東路視察交通改善工程目前現況使用情形。

香山區大庄公園大改造　媲美中央公園

香山區大庄公園大改造　媲美中央公園

南港賞鳥區升級完工

南港賞鳥區升級完工

打造竹市左岸　溪州橋下景觀進級

打造竹市左岸　溪州橋下景觀進級

青青草原周末免費搭熱氣球

青青草原周末免費搭熱氣球

關鍵字：

新竹市城市行銷處

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面