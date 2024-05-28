竹市龍山東路交通改善工程完成　提供安全舒適的通行環境

▲副市長邱臣遠視察龍山東路口現況與居民現場溝通中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於關埔國小周邊的龍山東路口，過去上下學時段易成為交通衝突點，居民長期以來希望能夠進行交通改善工程，惟過去因後擴問題導致廠商無意願接手，因而長期延宕。新竹市長高虹安上任後，責成相關局處密切合作，積極推動龍山東路交通改善工程，並於近日完工，提供安全、舒適且便利的通行環境。副市長邱臣遠今(28)日代表高市長前往龍山東路視察交通改善工程目前現況使用情形。

高虹安表示，長春公園已於今(113)年1月完工啟用，提供社區全齡無障礙休閒場域後，市府團隊也克服重重難關，改善地方居民期盼的龍山東路口交通問題，工程已於近日完成，確實解決各項問題，回應地方居民期待。

新竹市副市長邱臣遠表示，市府積極傾聽地方聲音，全力營造友善、舒適且安全的生活環境，龍山東路交通改善工程的完成就是一個很好的案例，市府未來也將持續提升地方生活環境品質，打造幸福的「安居科技城」。

城銷處表示，市府去年舉辦長春公園施工說明會時，在地居民特別關心龍山東路口交通問題，尤其鄰近關埔國小門口上下學成為交通衝突點，並反映「公園外龍山東路底路口之交通問題納入變更設計改善」遙遙無期，高市長據此回應民意，指示各單位積極與城銷處相互配合，並傾聽在地各方聲音，從中做好相關規劃措施。

城銷處表示，此工程曾因物料、人工成本增加，承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項，導致須另案辦理招標，後續亦因施工介面整合，學生就學、住戶進出等問題，進而增加施作的困難度。高市長責成市府團隊多次召開會議積極辦理，終於順利完成發包，並於近日完成開放。

城銷處說明，此次龍山東路交通改善工程經費為339萬元，改善項目包括人行空間的延伸及無高差的標線型圓環等，透過圓環的迴轉減緩過去車行動線的衝突情形，更因為人行道的延伸及行駛圓環時的減緩車速，能讓駕駛者更加留意行人穿越，提供社區民眾及學童更為安全友善的步行環境。

城銷處補充，關埔國小周邊大樓林立，尤其上下學尖峰時段，常常是人車擁擠情況。為了讓學童擁有安全的通學路徑，市府規劃周邊交通改善措施，更多次與在地居民溝通，並檢討相關設計，促成龍山東路交通改善工程順利完成，以提升地方生活環境品質，給市民一個好行、更安全的行車道路環境。