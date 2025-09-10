興達電廠爆炸！陳其邁重話：沒安全保證不准開機　要台電檢討2事

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電興達電廠2號機組昨（9）日晚間發生爆炸意外，引發社會及民眾不安。高雄市長陳其邁今日受訪強調，已要求台電必須把新建的1、2號機全面停機進行安全檢查，確保安全無虞才會准予試運轉，「如果沒有安全保證，不會再讓他們重新試運轉。」另外，針對居民質疑爆炸後未發細胞簡訊，會要求台電檢討改進。

陳其邁今日受訪指出，興達電廠鄰近周遭住戶，任何公安事件跟火災都會引起民眾恐慌，台電必須做好相關社區溝通及回饋，尤其是資訊的透明，應該讓居民了解整體發生的狀況。

針對新複循環2號機、1號機，陳其邁要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准予試運轉，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對不會同意開機運作。

陳其邁並直言，他昨天在晚上近9點時趕抵現場，第一時間要求台電公司必須出面說明，等到10點多再次要求儘速說明，台電也仍未向居民說明，直到11點多才出來回應，他為此相當不滿，已當面向台電董事長抗議。

陳其邁重申，市府原則是應該要適時向居民揭露火警搶災的程序，希望未來相關事件，台電應該跟社區建立溝通協調機制，不該再犯這種錯誤。

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

至於有居民質疑，為何爆炸後未發送細胞簡訊通報？陳其邁說，他到現場時，火已經撲滅，狀況已經解除，氣體燃料也燃燒完畢，當時並沒有立即致災風險。

不過站在市府立場，台電公司拖到晚上11點多才做說明，他覺得非常不應該。 陳其邁指出，上次三元電池火警，附近居民有收到細胞簡訊，這是由消防局跟內政部消防署的機制，如果有要進行疏散撤離必要的時候，就會發送，這個已經有個應變機制。

針對興達電廠部分，陳其邁已要求台電公司根據這次是否需要發送細胞簡訊再來檢討，希望平常應變都要做災害演練。