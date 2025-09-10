　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

興達電廠爆炸！陳其邁重話：沒安全保證不准開機　要台電檢討2事

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電興達電廠2號機組昨（9）日晚間發生爆炸意外，引發社會及民眾不安。高雄市長陳其邁今日受訪強調，已要求台電必須把新建的1、2號機全面停機進行安全檢查，確保安全無虞才會准予試運轉，「如果沒有安全保證，不會再讓他們重新試運轉。」另外，針對居民質疑爆炸後未發細胞簡訊，會要求台電檢討改進。

陳其邁今日受訪指出，興達電廠鄰近周遭住戶，任何公安事件跟火災都會引起民眾恐慌，台電必須做好相關社區溝通及回饋，尤其是資訊的透明，應該讓居民了解整體發生的狀況。

針對新複循環2號機、1號機，陳其邁要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准予試運轉，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對不會同意開機運作。

陳其邁並直言，他昨天在晚上近9點時趕抵現場，第一時間要求台電公司必須出面說明，等到10點多再次要求儘速說明，台電也仍未向居民說明，直到11點多才出來回應，他為此相當不滿，已當面向台電董事長抗議。

陳其邁重申，市府原則是應該要適時向居民揭露火警搶災的程序，希望未來相關事件，台電應該跟社區建立溝通協調機制，不該再犯這種錯誤。

▲興達電廠旁的新建天然氣廠驚傳爆炸。（圖／民眾提供）

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

至於有居民質疑，為何爆炸後未發送細胞簡訊通報？陳其邁說，他到現場時，火已經撲滅，狀況已經解除，氣體燃料也燃燒完畢，當時並沒有立即致災風險。

不過站在市府立場，台電公司拖到晚上11點多才做說明，他覺得非常不應該。 陳其邁指出，上次三元電池火警，附近居民有收到細胞簡訊，這是由消防局跟內政部消防署的機制，如果有要進行疏散撤離必要的時候，就會發送，這個已經有個應變機制。

針對興達電廠部分，陳其邁已要求台電公司根據這次是否需要發送細胞簡訊再來檢討，希望平常應變都要做災害演練。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

花蓮光復民宅火警！大量濃煙火舌竄出　屋主外出逃一刼

興達電廠爆炸！陳其邁重話：沒安全保證不准開機　要台電檢討2事

債務糾紛撂人押走2男！苗栗議長獨子羈押4月　檢方今起訴

快訊／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　墊片受損畫面曝

高雄男酒駕拒測辯「只喝1罐」遭友人吐槽　3違規最重罰20萬

泰女「假觀光真運毒」！夾帶15公斤大麻闖關　市價2100萬

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

花蓮光復民宅火警！大量濃煙火舌竄出　屋主外出逃一刼

興達電廠爆炸！陳其邁重話：沒安全保證不准開機　要台電檢討2事

債務糾紛撂人押走2男！苗栗議長獨子羈押4月　檢方今起訴

快訊／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　墊片受損畫面曝

高雄男酒駕拒測辯「只喝1罐」遭友人吐槽　3違規最重罰20萬

泰女「假觀光真運毒」！夾帶15公斤大麻闖關　市價2100萬

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

社會熱門新聞

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

即／首宗悠遊卡變提款卡！18歲女爽拿69萬

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

快訊／上班注意！　國1連環撞塞爆

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多熱門

相關新聞

周玉蔻預測柯文哲選高雄市長　林岱樺發聲了

周玉蔻預測柯文哲選高雄市長　林岱樺發聲了

民眾黨前主席柯文哲8日以7000萬元交保獲釋，資深媒體人周玉蔻預測，柯可能會先投入2026高雄市長選戰，啟動2026殲滅民進黨地方執政版圖戰。有意投入民進黨高雄市長初選的綠委林岱樺今（9日）表示，高雄是高雄人的高雄，應該凝聚愛與團結，拋棄任何黨派歧見。

周玉蔻預測柯文哲選高雄市長　陳其邁不評論

周玉蔻預測柯文哲選高雄市長　陳其邁不評論

未入列民進黨選對會9人名單　陳其邁說話了

未入列民進黨選對會9人名單　陳其邁說話了

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

關鍵字：

高雄市長台電公司火災意外安全改善溝通協調

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面