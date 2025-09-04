備戰2026！民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

▲民進黨高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆皆表態投入。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆皆表態投入。民進黨昨通過成立2026年選舉對策委員會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人。對此，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺今（4日）均表達肯定。

民進黨3日中常會中通過成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流），而總統賴清德和各縣市首長均未入列。

據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時說，選對會目標就是為國家找出最優秀、最適當的人選，有兩點提醒，第一，爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為；第二，爭取提名的過程，不得違反黨的《公職候選人提名條例》和國家的 《公職人員選舉罷免法》規定。

對此，許智傑透過自錄影片表示，「我很肯定2026選對會由經驗豐富的邱義仁跟徐國勇擔任共同召集人」，跨派系跨領域可以通盤考量2026的選戰布局，高雄台南的兄弟姐妹們爬山，各自努力，不要傷了和氣，最後團結爭取勝利，是我們的共識，也相信我們能延續前幾任市長的成績，繼續讓南台灣更成長進步。

賴瑞隆也透過自錄影片指出，邱義仁有相當豐富的選戰經驗，過去被稱為「最強幕僚長」，這次由他出任選對會召集人，相信會挑出最強縣市長候選人，讓民進黨在2026年縣市長打出最好的成績。他也強調，台灣面臨著內憂外患，執政是非常重要的，期盼由邱義仁、徐國勇領軍的選對會敲出最適當的人選，符合人民期待，讓人民做出最好的決定，這對台灣穩定發展都相當重要。

林岱樺在廣播節目上表示，她認為總統賴清德與高雄市長陳其邁、各縣市首長未被列入名單是很好的安排，行政首長應專注施政，不被捲入初選攻防、被迫選邊站，認真做就是最好的輔選，也是國人和市民的期待。

邱議瑩則透過文字回應《ETtoday新聞雲》，民進黨選對會一向都會有各派系代表參與，大家都有共同的勝選目標，「我自己也會全力以赴，持續爭取市民的支持」。