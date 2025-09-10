韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



行政院會明（11日）預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國防部編列1132億，主要重點放在軍民通用資通電架構的建構升級，強化高耗損零部件以及油料、飲用水等戰略物資的整備；海委會方面，共編列295億，包括強化資安提升通訊韌性、籌建無人載具，還有新造艦艇提升海域執法能量。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」中，包含1500億的強化韌性，涉及國土防衛與資通訊系統提升等，國防部負責1132億、海委會負責295億，加上內政部62.5億，計劃要投入無人機與造船等軍工、提升軍警裝備等。

國防部次長楊基榮說，最近中共對我國威脅涵蓋政經軍，從很多事件上，包括海岸滲透、機艦侵擾、破壞海纜網路資通電的攻擊手段，對國安、民生都造成影響。為了確保國防運作的韌性，秉持防護跟備援的原則，在國土安全韌性預算裡編列1132億，建構機動備援、軍民通用的資通電架構。

楊基榮說，資通電軍網路建立雲端環境、擴大衛星租賃、強化伺服器資安防禦等，在烏坵地區建立指揮所，把海巡署陸軍、海軍的雷達情資統合，建立共同情資平台，提升全台光纖網路的搶修能量，確保遭受攻擊時仍可維持通信的暢通。

另外，楊基榮說，針對戰時的高耗損零部件以及油料、飲用水等戰略物資的儲存量，強化戰備整備。且除戰時外，也要能應付中共平時灰色地帶侵擾的應對，及作戰持續率與韌性。

至於預算分配方面，楊基榮說明，強化通信韌性有三個案子，包括居民資通作業環境與韌性設備效能提升，563億；各作戰區資通基礎設備提升107億；網傳設備補充3億。設施更新方面429億，會實施重要防護設施的改善。守護海疆保護人民，30億。

海委會副主委、海巡署長張忠龍指出，海委會提出的提升防禦應變、確保國安韌性的預算有295億。強化資安提升通訊韌性方面103億，主要汰換聯合情監偵設備，也會導入AI的智慧決策提升效率。第二，更新設備擴大內需37億，主要推動營區設備汰換、強化關鍵基礎設施韌性。第三，運用無人載具強化執勤能力，68億，主要用於籌建各型無人載具，扶植國內相關無人機產業。

第四，捍衛海疆，預算87億，主要是因應中國海警的襲擾，會新造抗撞耐浪的艦艇，提升海域執法能量。張忠龍提到，目前中國大陸光是海警船就有1000艘，1000噸以上有接近200艘，我國現在面對這些大陸灰色襲擾的船舶，需要建造更快速、大型的艦艇應對。

張忠龍說，這筆預算會用於建造12艘2000噸級大艦，加強碰撞與全鋼構結構；14艘300噸的艦艇，用於應對中國大陸民船、大型漁船；14艘100噸巡防艇汰換現行的舊款。

