藍營質疑統籌款分配　黨政人士提醒：當初為何否決覆議案？

▲立法院去年通過財劃法修法爭議不斷。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院在去年底通過《財政收支劃分法》修正，今年首次依新版公式計算地方統籌分配稅款就引發爭議。國民黨立院黨團質疑，如果立法院通過的版本有問題，為何財政部還可算出各縣市配額？對此，黨政人士質疑，當時提覆議時，財政部就有針對公式錯誤以及分配指標不均等問題明確說明，但國民黨立院黨團還是一意孤行否決覆議案，「國民黨都忘記了還是害怕想起來？」

國民黨團今指出，行政院遲遲不肯依法從中央撥3千多億給地方，用各種方式拖延，現在藉口超過300億無法分配，明日會不會又有其他的藉口拖延不發？

國民黨團批，裝睡的人叫不醒，請行政院立刻公布相關細節，大家公開比對 ，只會放話不是解決問題的方式。難道現在行政院如此惡搞就是賴清德口中的朝野「休養生息」？

此外，藍白16縣市首長決定在10日下午於台北市舉行聯合記者會，針對統籌分配公式與前瞻計劃補助方式提出意見，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都將親自出席，聚焦統籌分配款公式、一般性補助款與前瞻計畫的分配問題。

但根據行政院提供的資料，在今年2月針對《財政收支劃分法》移請覆議時，就有說明公式有爭議，包括「可供分配款項90.5%分配非離島的直轄市及縣（市），各⽬計算公式中，分母以占全部直轄市及縣（市）計」、「可供分配款項2.5%分配離島三縣（市），各⽬計算公式中，分母以占全部直轄市及縣（市）計算」，內容⽭盾、適⽤上會有窒礙，如何分配剩餘額度，滋⽣疑疑義。

對於國民黨團的回應，黨政人士直言非常驚訝，當初在財政委員會時3分鐘就出委，根本沒有討論，後來表決時在野黨也不理會執政黨團的意見。

行政院收到法案後，發現有問題、想要提覆議的時候，針對公式錯誤以及分配指標不均等問題，財政部也都有明確說明，但國民黨立院黨團還是一意孤行、全員投反對票，否決覆議案。

「從去年底倉促修法到今年三月否決覆議這些動作，國民黨都忘記了還是害怕想起來？」黨政人士說，現在行政院在想辦法處理問題，國民黨團應該好好一起努力，而不是繼續政治口水。