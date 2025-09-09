協助水上鄉加速重建　營造廠商發揮社會責任協助弱勢族群

▲雲嘉南災後復原前進指揮所指出，民間營造廠振勝營造、新宏興營造認養身障及中低老收入戶民宅修復工程。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今（9日）在水上鄉公所主任秘書蘇文傑陪同下訪視水上鄉災後復原情形，並感謝振勝營造及新宏興營造認養身障及中低老收入戶民宅修復工程，讓經濟弱勢民眾享有一個足以遮風擋雨且安全的家，體現政府照顧經濟弱勢族群之政策美意。

李孟諺表示，自風災發生以來，行政院積極協助雲嘉南地區家園修繕及復原，其中復原慰助金部分，只要房屋損壞，不論是屋頂及外牆，面積達20至100平方公尺，每戶補助5萬元；面積超過100平方公尺，每戶補助10萬元。近日，行政院並加碼針對面積未達20平方公尺之受災戶，弱勢戶補助1.5萬元，一般戶補助1萬元。

李孟諺說，行政院為擴大補助措施，協助受災戶加速復原，已新增三大措施，包括擴大照顧對象、啟動第二波媒合修繕簽約獎勵及加發弱勢戶生活支持補助金，持續協助災民重返安全及溫暖的家。因此針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，考量屋內財產及生活環境也受影響，加發10萬元生活支持補助金，由賑災基金會善款支應。

行政院工程會說明，振勝營造及新宏興營造於8月中旬協助現勘時，主動表達有意願協助經濟弱勢戶免費修繕，工程會及水上鄉公所即優先媒合身障及中低老收入戶，受到協助的民眾則表示，非常感謝廠商願意認養及政府單位的協助，讓受損屋頂修復，再也不擔心颳風下雨。