iPhone 17來了　過去1年全台最暢銷機型曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會10日凌晨正式登場，iPhone 17系列售價與去年相同，沒有受到關稅衝擊影響，讓許多果粉相當期待。台灣最大連鎖通訊門市傑昇通信整理去年9月至今年7月的數據，全台一共賣出201萬台iPhone，其中iPhone 16系列最受歡迎，占據高達九成的銷售額。

▲iPhone 17系列公布。（圖／翻攝自蘋果網站）

傑昇通信日前在網站上公布台灣智慧型手機市場銷售資料，統計時間為2024年9月至2025年7月，全台一共售出201萬台iPhone，比去年同期成長9％，其中iPhone 16系列占據高達九成的銷售額；若從通路價格來看，前5名暢銷機型分別為iPhone 16 Pro（256GB）、iPhone 16 Pro Max（256GB）、iPhone 16（128GB）、iPhone 16（256GB）、iPhone 16 Pro（128GB）。

▲傑昇通信統計過去1年台灣新舊iPhone的市場價格及銷量排名。（圖／翻攝自傑昇通信網站）

傑昇通信分析，雖然大容量機型例如512GB、1TB，仍有一定需求，但排行榜前10名仍以128GB及256GB為主流，可見基本容量更受歡迎，決定性因素可能與相對親民的價格有關。

此外，如果從長期銷售走勢來看，標準版iPhone 16與iPhone 16 Plus的銷量攀升，正在逐漸縮小與Pro系列的差距。傑昇通信表示，過去iPhone Plus機型定位介於標準版與Pro系列之間，銷量表現不如預期，但iPhone 16 Plus的價格優勢與大螢幕體驗，逐漸獲得市場認可，傳聞iPhone新型號也是主打「輕薄大螢幕」理念，這不僅是未來蘋果產品線的關鍵，也是蘋果對產品的策略性重塑，以滿足不同用戶的需求。

而最受市場意外的是iPhone 16e，傑昇通信指出，這款原本被視為銷量最弱的入門機型，如今3款容量全數擠進排行榜前15名，128GB容量的空機售價為1萬8990元，可吸引大量預算型用戶。

傑昇通信認為，由此看來，低價入門機型仍有巨大的市場潛力，這也使得蘋果未來的產品線更加清晰，高階市場將由Pro系列主導，入門與大眾市場則由標準版與新型號負責。

▼iPhone 17系列的規格及售價一覽表。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）