iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

▲蘋果秋季發表會正式進入倒數。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

新一代iPhone 17系列將在秋季發表會（台灣時間10日凌晨一點）正式亮相，隨著時間越近，關於其外觀設計的傳聞也越來越具體。綜合各方消息，iPhone 17從鏡頭模組、螢幕設計到機身材質都將迎來大變革，力求為使用者帶來全新的視覺感受。

iPhone 17 鏡頭將改為「橫向排列」 ： iPhone 16 系列主鏡頭模組採用三鏡頭矩形排列，但傳聞iPhone 17 Pro及Pro Max將改為「橫向排列」的全新設計，與過去直立方式不同，並進一步放大鏡頭尺寸，強化光學變焦與低光拍攝能力。標準版與新傳出的iPhone 17 Air也可能同步縮減相機凸起，呈現更平整的視覺效果。

全新Face ID、前鏡頭大翻新 ：iPhone 16系列全機種均配備「動態島」，但外觀上仍維持橢圓形開孔。今年iPhone 17 Pro系列被指將導入全新Face ID感測器與前鏡頭設計，縮小動態島面積，提升螢幕一體感。若消息屬實，這將是動態島自2022年登場以來首次明顯調整。

在材質上，iPhone 16 Pro系列首度導入鈦金屬邊框，標準版則維持鋁合金。而iPhone 17系列則傳出會進一步升級：Pro系列延續鈦合金並改善抗刮塗層，標準版與17 Air則可能改採鋁鎂合金，兼顧重量與強度，讓整體機身更輕薄。與iPhone 16系列強調「功能延伸」不同，iPhone 17似乎更著重「外觀革新」。蘋果企圖透過更纖薄的機身、更小的動態島以及重新排列的鏡頭模組，帶給使用者與以往明顯不同的視覺體驗。

▼傳聞iPhone 17 鏡頭組將採用三鏡頭矩形排列方式陳列。（圖／翻攝自X）

