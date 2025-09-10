台法國會成員相見！法國友台小組議員：台灣不會輕易噤聲

▲台灣立法院「友法小組」多位委員，赴法國國民議會與「友台小組」議員相見交流。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／巴黎報導

文化部長李遠9日與台灣立法院「友法小組」多位委員，一同走進法國國民議會，與法國國民議會「友台小組」議員交流。其中友台小組博多黑議員(Eric Bothorel) 提到，在世界局勢動亂之際，文化是最好的堡壘，能抵禦外來威脅，即使受到各種壓制，但他知道「台灣不會因此噤聲」。

▲文化部長李遠、台法國會委員及議員交流。（圖／記者林育綾攝）

立法院「友法小組」多位委員林楚茵、林宜瑾、吳沛憶、沈發惠、李柏毅等人共同赴法，在法國時間9日當天上午與文化部長李遠，一同拜訪法國國民議會（Assemblée nationale），與法國國會的「友台小組」多位議員會面及交流。

其中友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）曾於6月率團訪台，與文化部長李遠分享推動文化幣、文化平權、傳統文化保存等經驗，今日她因公務無法親臨，仍特地透過視訊連線歡迎李遠等人，並表達台法間一直分享民主、自由、開放等共同價值。

▼友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）視訊連線。（圖／記者林育綾攝）

李遠說，外交委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）在6月訪台時曾問他，台灣如何保有文化韌性來抵抗威脅？他認為，讓世界看見台灣跟中國是不一樣的文化、不一樣的國家，看見在自由土地中生長出來的文化藝術是什麼面貌，這就是「歐洲台灣文化年」最核心的理念。

▲立法院「友法小組」多位委員，與法國國民議會「友台小組」多位議員交流。（圖／記者林育綾攝）

台灣立法院「友法小組」會長林楚茵說，台灣與法國的友誼其實在2021年就有進一步發展，當時台灣實行香檳關稅合理化，讓關稅從20%降到10%，就是主動搭起友誼橋樑。而此次訪法的委員，遍及了文化、財政、內政、外交等委員會，象徵台灣積極「全面動起來」，期待跟法國有更廣泛的合作。

立委沈發惠提到，台灣在國際交流時，經常在各國行政部門受到嚴格限制，但是國會之間彼此的交流沒有限制。很感謝法國對台灣的關心，我們也很珍惜「台灣」這個得來不易的名字，並跟世界上的民主夥伴共享民主價值。

不過沈發惠也說，台灣在民主發展還算「很年輕」僅40年左右，40年前他和林楚茵都還是大學生，當年法國的民主經驗給他們很大的啟發，期待如今除了共享民主價值，未來也能持續深化兩國之間的文化理解、人民感情。

立委林宜瑾指出，台灣的半導體產業是世界頂尖，而法國在科研上同樣實力堅強，雙方已是科研的夥伴，期待兩國無論在科研、半導體、AI、太空產業都能深化合作，共創邁向世界頂端。

立委吳沛憶表示，能與文化部長一同與法國國會交流非常興奮，作為立法委員會全力支持歐洲台灣文化年，也感謝法國對台灣的支持，期待「Team Taiwan」變為「Team Friends Taiwan」。

▲在交流會後，共同參觀法國國民議會。（圖／記者林育綾攝）

友法小組議員艾勒蒙(Marie-José Allemand) 則說，雖然台灣說從法國得到啟發，但她也很欽佩台灣在自由民主展現的生命力，而「文化」是推動自由民主的重要元素，也是讓世界變更好「不可或缺的一環」。

議員博多黑（Eric Bothorel）曾去過台灣5次，他表示在世界局勢動盪時，文化是最好的堡壘，能抵擋威脅和假訊息；還直言，雖然台灣被各種方式壓制，但他知道台灣「不會因此不再發聲」。

▲文化部長李遠（中）與法國友台小組互相贈禮。（圖／記者林育綾攝）



友台小組副主席馬蒂諾（Eric Martineau）則說，文化是台法兩國間重要的橋樑，不管是台灣參與外亞維儂藝術節，或是故宮即將與凱布朗利博物館合作的展覽，文化對於台法間合作都是相當有意義的。

文化部長李遠9日除了應法國國民議會友台小組之邀，與台灣立法院訪團，在駐法大使郝培芝陪同下赴法國國民議會參訪；後續也參訪大皇宮，與曾擔任巴黎拉維特園區主席，並促成文化奧運台灣館的現任大皇宮主席傅希耶（Didier Fusiller）見面；另也與法國國家電影與動畫中心（CNC）主席布魯埃爾（Gaëtan Bruel）會面，就影視合製、國際合作與人才培訓等議題交換意見。