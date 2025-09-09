「台法文化獎」續約5年！李遠：藝術是台灣通往世界最短距離

▲「第28屆台法文化獎頒獎典禮」鐵胡萬、蔡博丞獲獎。文化部長李遠出席主持並簽署續約協議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／巴黎報導

台灣文化部、法蘭西學院人文政治科學院共同舉辦「第28屆台法文化獎頒獎典禮」，在法國時間8日晚間舉行，由對台灣電影癡狂長達32年的「法國維蘇亞洲國際影展」創辦人鐵胡萬、台灣編舞家蔡博丞獲獎。文化部長李遠出席主持，並簽署未來5年（2026-2030）續約協議，提到「藝術，是台灣通往世界的最短距離」。

▲李遠（右1）簽署未來5年（2026-2030）台法文化獎續約協議。（圖／文化部）

李遠本年首次赴法主持台法文化獎頒獎典禮，並與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩共同簽署未來5年（2026-2030）續約協議。「台法文化獎」的設立，建立在於台法雙方共享的人文主義、民主政治2大價值，再度簽署續約協議，也象徵台法關係的蓬勃發展、永續經營。

●得獎者鐵胡萬：為台灣電影癡狂超過30年

第28屆台法文化獎得獎者尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne），是一名對台灣電影與文化莫名「癡狂」的法國人，觀賞、研究、探索台灣電影超過30年。

▲鐵胡萬對台灣電影狂熱超過30年，長年舉辦影展介紹台灣電影。（圖／文化部）

他1995年與妻子共創「維蘇亞洲國際影展」，被譽為法國10大電影盛事之一，也是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節。在32年歷程，還策劃了80部讓他心動不已的台灣電影，並撰寫了超過300頁的評論與介紹。

包括從台灣新浪潮電影的代表侯孝賢，到近年最受注目的原住民新銳導演陳潔瑤等，在鐵胡萬的堅持與努力之下，使法國觀眾得以深入了解台灣的多元電影語言，讓台灣的電影成就被國際所肯認。

▲鐵胡萬表示，自己對台灣的熱情說不上理由。（圖／文化部）

他表示，自己對台灣的熱情說不上理由，他在童年時，5、60年代冷戰時期，第一次從家裡收音機聽到「福爾摩沙」的名字，再到青少年時期，深深為動蕩不安的世界歷史著迷，尤其對華人世界部分更有感，因此亞洲，尤其是「台灣」從此成為他研究的對象，也是他迷戀之處。

鐵胡萬也曾與台灣電影導演、演員、製片人等會面交流，他分享，這些獨一無二的時刻，是驚喜、是感動，也是他作為一位文化傳播者無比珍惜的機遇。

▲鐵胡萬（中）獲得台法文化獎。（圖／文化部）

●得獎者蔡博丞：讓台灣舞蹈走向世界

另一名得獎者為台灣編舞家蔡博丞，他在2014年創立丞舞製作團隊「B.DANCE」，擔任藝術總監及編舞家，曾以「浮花」獲得2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，更憑作品「怒」獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019至2020年「年度新銳編舞家」，在歐洲演出經常一票難求。

▲台灣編舞家蔡博丞獲得「台法文化獎」。（圖／文化部）

蔡博丞分享，自己的作品是在歐洲獲獎後，回台灣才受到重視；而出國表演固然開心，但目標並不是「走到國外的最高殿堂」，而是想把台灣的作品「帶到世界各個地方」，走進不同國家的鄉間也可以。

他提到，編舞作品雖然打破常規、顛覆視野，不過靈感元素很多來自台灣的精神、文化、社會事件。像是「浮花」靈感來自放水燈的民俗，「怒」的靈感來自小燈泡的社會事件。蔡博丞說，知道藝術無法拯救或改變過去，但可以撫慰人心。

▲「第28屆台法文化獎頒獎典禮」蔡博丞（中）獲獎。（圖／記者林育綾攝）

蔡博丞說，作為一位青中生代的創作者，能在此刻獲頒台法文化獎，對他來說是一個全新的起點，也提醒創作不僅是自我表達，更是回應時代與社會的一種方式，是持續耕耘、傳承與推動文化的責任所在。

他特別感謝文化部、國藝會長年的支持，讓藝術得以在台灣不斷扎根、向世界發聲；也謝謝所有陪伴B.DANCE走過高低起伏的朋友與觀眾信任與支持，才能在藝術的汪洋中不斷航行。

●李遠：藝術是台灣通往世界最短距離

「台法文化獎」由文化部與法國法蘭西學院共同辦理，目的在表彰於法國、歐洲及台灣，推動台灣文化藝術有特殊貢獻的機構或人士。每屆得獎者皆由台法評審委員共同遴選，於法蘭西學院舉行公開授獎典禮。自1996年起每年頒發「台法文化獎」，迄今將邁入第29屆，獎項自2006年獎勵範圍擴及為全歐洲。

文化部長李遠表示，首次以文化部長身份，站在法國最具歷史與聲望的學術殿堂法蘭西學院，向所有致力於台灣與歐洲文化交流的朋友們，致上最誠摯的感謝，對他而言是一個無比榮幸的時刻。更引用法國著名作家、文化部首任部長馬勒侯（André Malraux）所說的「藝術，是人與人之間最短的距離」，表示「今天，我們也要驕傲地說，藝術，是台灣通往世界的最短距離」。

▲「第28屆台法文化獎頒獎典禮」立法院友法小組成員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅、沈發惠等特別到場支持。（圖／記者林育綾攝）

李遠分享，今年也是「台灣歐洲文化年」，台灣文化部結合外交部、駐歐洲30個使館與辦事處，在歐洲26個國家，舉辦超過70場台灣藝術活動，讓歐洲民眾體會台灣的文化底蘊，也連結在民主多元文化價值上的共鳴。