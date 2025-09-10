興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」

記者葉國吏／綜合報導

高雄興達發電廠昨晚突發火警，幸未造成人員傷亡。台電董事長曾文生凌晨親赴現場，初步判斷火警主因是天然氣外洩，並排除人為因素。同時透露目前火場內部全黑，無法進入，台電一早將展開清理、調查釐清事故原因。

據曾文生的說明，火警發生於昨晚8時5分，起因是7時57分監測到天然氣洩漏後，工作人員迅速停機並通報。高雄市消防局於8時24分進場，火勢很快被撲滅。儘管事件處置得當，但天然氣洩漏的源頭仍未釐清，曾文生表示，待天亮後才能進一步確認管線損壞情況及施工過程可能存在的問題。

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

火警雖未造成傷亡，但事故對地方影響不容忽視。曾文生強調，警報響起後，工作人員已迅速執行撤離及關斷程序，避免更大的災害。他承諾，復原工作將依行政機關規範進行，並符合地方政府要求。今早興達發電廠廠長洪貴忠及台電南部施工處長黃啟祥將親赴永安區公所，與地方民眾說明事故進展。

曾文生進一步透露，整條天然氣管線已全面停止供氣，初步研判洩漏源來自外部管線，而非設備內部。他重申，管線具體洩漏位置仍待查明，並承諾台電將定期向外界發布調查進度及復原工作情況。他表示：「若有需要，我願親自向地方居民說明，確保資訊透明。」