iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果（Apple）秋季發表會10日凌晨正式登場，今年以「Awe dropping」為主題，揭開相關系列新品。其中外界所預料的Air正式亮相，將不支援實體eSIM卡追求最大電量。而這次iPhone 17售價也出爐，與去年維持一樣沒有受到關稅衝擊影響，但大家最關注的AI，在這次完全避談，也讓不少果粉失望。對此，台灣將在首波販售，12日開放預購19日正式發售。以下為《ETtoday新聞雲》整理的各項重點，讓大家快速看懂今年的新品介紹。

．AirPods Pro 3電量大增強登場

在發表會開始，由AirPods Pro率先亮相，以入耳式設計，將擁有更高的音質。電量部分也大增強，在開啟主動降噪 (ANC) 的情況下將電池續航時間從 6 小時提升至 8 小時（相較於前代）。對於助聽器使用者來說，使用時間將延長至 10 小時。

在AI部分，若搭配手機使用，可以使用即時翻譯功能，內建心率感測，能搭配蘋果系列健身與健康追蹤功能共同使用。

產品預計 9月19月上市，售價為249元美金（約台幣7,551元）。

．Apple Watch SE 3、Ultra 3登場！可以測高血壓

一直都以「替用戶健康守門」的Apple Watch系列，在今年同樣以健康做為號召，

・Apple Watch SE 3 配備 Apple Watch 歷來最大的螢幕，支援 1Hz「永遠顯示」更新頻率、運動錶中最精準的 GPS，以及長達 42 小時的電池續航力，在低耗電模式下最長可達 72 小時。

・Apple Watch SE以超值價格搭載 S10 晶片的強大效能。S10 晶片驅動「永遠顯示」螢幕、雙指互點兩下與手腕翻轉手勢、裝置端的 Siri，以及快速充電。

在最關心的電量部分，Apple Watch Series 11、Ultra 3電量都大提升，根據直播資料，Series 11將最高支援到24小時、Ultra 3 42小時電池，售價分別為249美金（約台幣7,551元）及799美金（約台幣24,236元）

．iPhone 17螢幕加大 256G價格超香果粉嗨爆

iPhone 17 螢幕尺寸從iPhone 16的 6.1吋加大到6.3吋，將配備 Pro Motion 功能，更新率為 120Hz，永遠顯示模式下，可降至 1Hz。同樣採用超瓷晶面板，放上7層防眩光塗層。在處理器部分，採用3nm製程，自家A19晶片。

後鏡頭 4800 萬像素雙鏡頭配置，主鏡頭具備 2x 光學品質長焦功能，採用 4800 萬像素超廣角鏡頭，支援微距與廣角。值得一提的是，這次售價公布後，17 256G售價為29,990元，將較於前代的最低規格一樣，但容量大升級，讓不少果粉認為iPhone 17將是這系列價格最香的選擇。

顏色：薰衣草紫、薄霧藍、黑、白、鼠尾草綠五種新色。

售價：29,990元起。

．iPhone 新成員正式命名「Air」不加17 超薄5.6mm、單鏡頭設計、搭載6.5超大螢幕

iPhone 新成員正式亮相，在命名上僅稱為「iPhone Air」不加17，將搭載蘋果自家A19 Pro、6.5吋大螢幕，機身薄度僅有5.6mm（比Galaxy S25 Edge薄0.2mm），鏡頭設計則為單鏡頭4800萬畫素，為首支不支援實體SIM卡的機種。

顏色：天藍色、淺金色、雲白色、太空黑。

售價：36,990元起。

．iPhone 17 Pro系列挑戰演唱會神機？容量選項增加2TB

iPhone 17 Pro 、Pro Max 螢幕尺寸分別為 6.9 吋、6.3 吋，手機背面不再採用玻璃製，取而代之的是第二代超瓷晶盾（ Ceramic Shield 2），讓整體機身更加耐用。處理器部分，搭載3nm 製程處理器擁有六核心 CPU的全新 A19 Pro 處理器。



鏡頭部分，前置採用 1800 萬像素 Centerstage 攝像頭，後置三顆 4800 萬像素攝像頭，可以拍攝高達 8 倍「光學品質」的 12MP 變焦照片，以及 4 倍全 48MP 變焦照片。此外，還有兩個 48MP 廣角和超廣角感應器，以及手機正面的 18MP 前置鏡頭，將大幅提升遠景拍攝，隱約與其他「演唱會神機」分庭對抗。

在電池部分，分為有沒有實體SIM卡插槽的版本，就如同先前Air一樣，若移除掉實體插槽，將可以釋放更大的電池空間，根據官方資料， Pro Max 的影片播放時間可達 39 小時，若是實體 SIM 機型，續航將縮短約 2 小時。

在容量上，首次推出2TB，但僅在Pro Max上出現。

顏色：銀色、宇宙橙色、藏藍色

售價：Pro 39,990元起、Pro Max44,990元起，2TB則為72,900元。

．果粉最期待「AI」完全沒談

但這次發表會中，並沒有提到蘋果AI，甚至連相關內容，或是外界預測的將與Gemini合作也沒有任何消息，讓不少果粉失望，認為這次發表會僅只有規格提升，並沒有任何跨時代的進步。

