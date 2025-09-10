　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果（Apple）秋季發表會10日凌晨正式登場，今年以「Awe dropping」為主題，揭開相關系列新品。其中外界所預料的Air正式亮相，將不支援實體eSIM卡追求最大電量。而這次iPhone 17售價也出爐，與去年維持一樣沒有受到關稅衝擊影響，但大家最關注的AI，在這次完全避談，也讓不少果粉失望。對此，台灣將在首波販售，12日開放預購19日正式發售。以下為《ETtoday新聞雲》整理的各項重點，讓大家快速看懂今年的新品介紹。

▲▼ Iphone17售價 。（圖／吳立言製）

．AirPods Pro 3電量大增強登場　

在發表會開始，由AirPods Pro率先亮相，以入耳式設計，將擁有更高的音質。電量部分也大增強，在開啟主動降噪 (ANC) 的情況下將電池續航時間從 6 小時提升至 8 小時（相較於前代）。對於助聽器使用者來說，使用時間將延長至 10 小時。

在AI部分，若搭配手機使用，可以使用即時翻譯功能，內建心率感測，能搭配蘋果系列健身與健康追蹤功能共同使用。

產品預計 9月19月上市，售價為249元美金（約台幣7,551元）。

▲▼

．Apple Watch  SE 3、Ultra 3登場！可以測高血壓

一直都以「替用戶健康守門」的Apple Watch系列，在今年同樣以健康做為號召，

・Apple Watch SE 3 配備 Apple Watch 歷來最大的螢幕，支援 1Hz「永遠顯示」更新頻率、運動錶中最精準的 GPS，以及長達 42 小時的電池續航力，在低耗電模式下最長可達 72 小時。

 ・Apple Watch SE以超值價格搭載 S10 晶片的強大效能。S10 晶片驅動「永遠顯示」螢幕、雙指互點兩下與手腕翻轉手勢、裝置端的 Siri，以及快速充電。

在最關心的電量部分，Apple Watch Series 11、Ultra 3電量都大提升，根據直播資料，Series 11將最高支援到24小時、Ultra 3 42小時電池，售價分別為249美金（約台幣7,551元）及799美金（約台幣24,236元）

【延伸閱讀】

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

▲▼ apple watch

．iPhone 17螢幕加大　256G價格超香果粉嗨爆

iPhone 17 螢幕尺寸從iPhone 16的 6.1吋加大到6.3吋，將配備 Pro Motion 功能，更新率為 120Hz，永遠顯示模式下，可降至 1Hz。同樣採用超瓷晶面板，放上7層防眩光塗層。在處理器部分，採用3nm製程，自家A19晶片。

後鏡頭 4800 萬像素雙鏡頭配置，主鏡頭具備 2x 光學品質長焦功能，採用 4800 萬像素超廣角鏡頭，支援微距與廣角。值得一提的是，這次售價公布後，17 256G售價為29,990元，將較於前代的最低規格一樣，但容量大升級，讓不少果粉認為iPhone 17將是這系列價格最香的選擇。

顏色：薰衣草紫、薄霧藍、黑、白、鼠尾草綠五種新色。
售價：29,990元起。

．iPhone 新成員正式命名「Air」不加17　超薄5.6mm、單鏡頭設計、搭載6.5超大螢幕

iPhone 新成員正式亮相，在命名上僅稱為「iPhone Air」不加17，將搭載蘋果自家A19 Pro、6.5吋大螢幕，機身薄度僅有5.6mm（比Galaxy S25 Edge薄0.2mm），鏡頭設計則為單鏡頭4800萬畫素，為首支不支援實體SIM卡的機種。

顏色：天藍色、淺金色、雲白色、太空黑。
售價：36,990元起。

【延伸閱讀】

iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm單鏡頭設計、僅支援eSIM

▼iPhone Air將推出4色。

▲▼ iphone air 。（圖／蘋果官網）

▼iPhone 17將推出5色。

▲▼17

．iPhone 17 Pro系列挑戰演唱會神機？容量選項增加2TB

iPhone 17 Pro 、Pro Max 螢幕尺寸分別為 6.9 吋、6.3 吋，手機背面不再採用玻璃製，取而代之的是第二代超瓷晶盾（ Ceramic Shield 2），讓整體機身更加耐用。處理器部分，搭載3nm 製程處理器擁有六核心 CPU的全新 A19 Pro 處理器。

鏡頭部分，前置採用 1800 萬像素 Centerstage 攝像頭，後置三顆 4800 萬像素攝像頭，可以拍攝高達 8 倍「光學品質」的 12MP 變焦照片，以及 4 倍全 48MP 變焦照片。此外，還有兩個 48MP 廣角和超廣角感應器，以及手機正面的 18MP 前置鏡頭，將大幅提升遠景拍攝，隱約與其他「演唱會神機」分庭對抗。

在電池部分，分為有沒有實體SIM卡插槽的版本，就如同先前Air一樣，若移除掉實體插槽，將可以釋放更大的電池空間，根據官方資料， Pro Max 的影片播放時間可達 39 小時，若是實體 SIM 機型，續航將縮短約 2 小時。

在容量上，首次推出2TB，但僅在Pro Max上出現。

顏色：銀色、宇宙橙色、藏藍色
售價：Pro 39,990元起、Pro Max44,990元起，2TB則為72,900元。

【延伸閱讀】

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

．果粉最期待「AI」完全沒談

但這次發表會中，並沒有提到蘋果AI，甚至連相關內容，或是外界預測的將與Gemini合作也沒有任何消息，讓不少果粉失望，認為這次發表會僅只有規格提升，並沒有任何跨時代的進步。

【延伸閱讀】

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令
LINE AI新功能「網疑對話恐外流」　官方態度曖昧回覆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

iPhone 17 Pro全新配色曝光　橘色、藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

快訊／iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm厚度單鏡頭設計、僅支援eSIM

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

iPhone 17 Pro全新配色曝光　橘色、藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

快訊／iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm厚度單鏡頭設計、僅支援eSIM

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

興達電廠爆炸　6里長包圍林欽榮！怒嗆台電停機「不排除圍廠」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

外星人來地球？美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」從基地起飛

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

哈瑪斯4大領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機「審判日」空襲一次全殲

借錢超簡單！中國逾2500萬人靠網貸過日子　還款壓力爆

iPhone 17 Pro全新配色曝光　橘色、藍色成焦點

柯文哲7000萬交保創紀錄！將「復仇參選」再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

3C家電熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

新一代AirPods Pro 3正式登場

快訊／iPhone新成員「Air」亮相

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

iPhone 17明凌晨登場　還有2新品曝光

Pixel 10又出包！爆無法配對1款智慧錶

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發

期待落空！蘋果發表會未見AI突破

iPhone 17系列外觀預測總整理！

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？

更多熱門

相關新聞

快訊／iPhone 17系列價格出爐

快訊／iPhone 17系列價格出爐

蘋果秋季發表會 10日凌晨正式登場，今年受到關稅等影響，外界普遍預測iPhone 17系列將會大漲價，漲幅約在200美金左右，但在直播尾聲公布售價，iPhone 17系列完全沒漲價，17、17 Pro及17 Pro Max都維持跟去年一樣799、1099、1199美金的價格，而首次亮相的Air則為999美金。

iPhone 17 Pro全新配色曝光

iPhone 17 Pro全新配色曝光

快訊／iPhone新成員「Air」亮相

快訊／iPhone新成員「Air」亮相

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

關鍵字：

iPhone

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面