Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（10日）在秋季發表會上同步推出 Apple Watch SE 3 與 Apple Watch Ultra 3，分別鎖定入門與專業市場，功能全面升級。

Apple Watch SE 3

SE 系列主打平價入門，本次升級搭載 S10 晶片，效能大幅提升，並首度支援 永遠顯示螢幕。使用者可透過雙指點兩下進行單手操作。健康功能新增手腕溫度感測、排卵估算、睡眠呼吸中止症通知與 睡眠分數，同時也能在無 AirPods 狀態下，直接利用內建喇叭播放音樂或 Podcast。

SE 3 維持 18 小時全天續航，首次支援快充，僅 15 分鐘即可提供約 8 小時使用。外觀提供 星光色與午夜色，採用 100% 再生鋁材。

官方建議售價為 249 美元起（折合約新台幣 7,550 元），具體台灣售價待官方公布。



Apple Watch Ultra 3

Ultra 3 延續專業運動與探險定位，配備 史上最大錶面，導入 廣角 OLED 與 LTPO3 技術，邊框縮小，畫面更大，且在陽光直射或水下環境下也能保持高可讀性。螢幕在常亮模式下更新率更高，但不影響電池壽命。

新錶面 Waypoint 可動態顯示與使用者位置相關的地標與參考點，方便運動員與探險者使用。Ultra 3 不僅能進行運動追蹤，也能支援支付與健康監測，持續鞏固其「最強運動冒險錶」定位。

Apple Watch Ultra 3定價 799 美元起，折合約新台幣 24,300 元，與上一代 Ultra 2 相近。此售價定位延續 Ultra 系列「專業探險智慧錶」的高階市場策略，主要鎖定極限運動與戶外使用者。台灣官方售價則預計隨後由 Apple 官網公布。



蘋果此次將 Apple Watch 產品線拉得更廣：SE 3 以親民價格帶來高階功能，Ultra 3 則強化專業場景應用，與 Series 11 一同構築三層產品策略，滿足從一般用戶到專業運動員的需求。