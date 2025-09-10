期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（10日）的秋季發表會雖然推出了iPhone 17系列與新款穿戴裝置，但外界最期待的「AI突破」卻完全沒有出現。會前市場一度盛傳蘋果將宣布與 Google Gemini 整合，或至少針對 Siri 與 Apple Intelligence 帶來重大更新，然而整場發表會上，AI 幾乎隻字未提，讓不少果粉感到落差。



目前蘋果的 AI 佈局主要還停留在今年稍早公開的 Apple Intelligence 系統，透過裝置端與雲端混合運算，支援文字生成、通知摘要以及跨 App 任務等功能。外部模型部分，使用者可以選擇在特定情境下導入 ChatGPT。但這次發表會上，並未有任何新的 AI 合作或功能擴充消息，更沒有傳聞中的 Gemini 身影。



先前就有報導指出，Siri 大改版與外部模型的深度整合，可能要到 2026 才會全面落地。這次 AI 缺席，也反映出蘋果寧願確保使用者隱私與系統穩定，而不是急於追趕生成式 AI 的市場熱潮。



對消費者而言，這意味著短期內仍須依靠現有功能，無法立即享受到更智慧化的 Siri 或即時網路搜尋整合。相較之下，競爭對手 Google 與三星已經積極將 AI 融入行動裝置，形成鮮明對比。蘋果能否在 2026 年前端出足以說服市場的 AI 方案，將是外界後續關注焦點。