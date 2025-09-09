　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

記者蘇晟彥／台北報導

日前遠傳、台灣大在通路經銷商端下架 4G 6XX吃到飽方案後引起討論，認為電信商有共識的要朝5G高滲透率前進。對此，9日台灣大舉辦「D.E.E.P. Tech Day 2025」(2025 台灣大硬科技日)前，總經理林之晨接受訪問時回應，這僅是針對經銷方案的調整，但並不認為4G、5G有什麼特別世代之分，而是針對不同消費者去做選擇，他同時強調，目前台灣大並不急著去提高5G滲透率，主要希望每個用戶都可以選擇到自己適合的方案。

▼林之晨強調4G、5G並沒有優劣之分，台灣大盡力扮演協助用戶選擇的角色。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼台灣大哥大總經理林之晨。（圖／記者李毓康攝）

日前遠傳電信在經銷商端，下架4G 6XX元吃到飽方案，隨後不久台灣大哥大哥上，也宣布在經銷商端停止同價位方案，但並不代表停止4G的吃到飽服務，仍可在門市、直營店等地申辦。對此，遠傳當時指出，考量5G為目前市場消費者申辦趨勢之主流，4G方案銷售量已不若5G，同時配合主管機關打詐、KYC政策管理，故調整部分通路販售之方案範圍。

9日台灣大舉辦「D.E.E.P. Tech Day 2025」(2025 台灣大硬科技日）前，台灣大總經理林之晨接受媒體聯訪，談到是否因為要增加5G用戶滲透率而去限縮4G方案，他則強調，他自己認為4G、5G並沒有誰好誰壞，也不是說哪個世代就要用哪個方案，全看消費者的使用需求。他指出，如果到店裡來選擇5G，就希望能讓他找到最適合的5G方案，提供最大的價值，同時對於股東來說也是能將收益最大化的方式。

他強調，目前台灣大並沒有急著提高5G滲透率，希望按部就班的方式讓每個用戶選擇，針對在經銷商端下架4G 6XX方案，也僅是經銷方案的調整，並沒有要限縮4G的用戶來提高5G的使用率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲痛認屍
獨／殺人淡定畫面曝！逆子身中5刀　失血過多亡
台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶
40歲女健檢腫瘤指數只多1　堅持詳查發現癌王
許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　邱澤當爸變了
台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

AirPods Pro 3即將亮相　傳心率監測首登場、音質進步卻有限

蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

AirPods Pro 3即將亮相　傳心率監測首登場、音質進步卻有限

蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

Jennie聯名大紅蝴蝶結耳機開賣！IG自拍照早劇透　超夢幻細節網暴動

LEXUS突襲發表「第三度小改款IS」！更帥、更跑格　內裝升級一次到位

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

不只身體大腦也要「運動」！11個生活小技巧讓思緒更敏銳

【廣編】熟齡寵物照護成焦點　法國皇家倡導「精準營養、行為觀察、定期健檢」守護健康

繼光香香雞「咖哩炸雞買1送1」　全門市、外送平台皆享優惠

快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲赴殯儀館認屍相驗

「老闆累了！」基隆百年老店熄燈倒數　網不捨：最好吃的咖哩餅

姓名對中「金子半之助」任一字88折　同音也可打9折

以為台灣會一直量產氣質女　他嘆「台女放棄清純路線」全砲翻

【接風洗塵】新竹老家備火爐迎接柯文哲！　柯媽：沒做什麼準備

3C家電熱門新聞

iPhone 17系列外觀預測總整理！

iPhone 17明凌晨登場　還有2新品曝光

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

iPhone 17系列傳聞總整理！

AirPods Pro 3傳聚焦心率監測音質進步有限

研調機構預估：iPhone17出貨增5%

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用

HTC VIVE Eagle爆熱潮

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

iPhone 17等了一年　果粉失望「AI是騙局」早輸給對手

iPhone 17系列傳將挑戰鮮豔配色

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

Google Pixel 10系列上市就下殺

更多熱門

相關新聞

即／遭轟災後連修堪憂遠傳回應

即／遭轟災後連修堪憂遠傳回應

丹娜絲颱風重創南台灣，三大電信在日前配合NCC提出「災害應變漫遊」服務，但有報導指稱遠傳電信至今連線速度仍偏低，甚至不到6Mbps，必須連接到中華電信才會恢復穩定網速，質疑已經40天連線品質仍堪憂。對此，遠傳電信23日晚間發出聲明指出，目前中華電信用戶連線至遠傳被阻擋，累計次數達7,799人，已積極與中華電信確認原因，也提供實際量測的數值，以免偏聽。

遭傳「全面下架4G吃到飽」

遭傳「全面下架4G吃到飽」

台灣大電信獨賣再+1

台灣大電信獨賣再+1

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

電信三雄7月綜效出爐

電信三雄7月綜效出爐

關鍵字：

台灣大哥大遠傳4G

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面