下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

記者蘇晟彥／台北報導

日前遠傳、台灣大在通路經銷商端下架 4G 6XX吃到飽方案後引起討論，認為電信商有共識的要朝5G高滲透率前進。對此，9日台灣大舉辦「D.E.E.P. Tech Day 2025」(2025 台灣大硬科技日)前，總經理林之晨接受訪問時回應，這僅是針對經銷方案的調整，但並不認為4G、5G有什麼特別世代之分，而是針對不同消費者去做選擇，他同時強調，目前台灣大並不急著去提高5G滲透率，主要希望每個用戶都可以選擇到自己適合的方案。

▼林之晨強調4G、5G並沒有優劣之分，台灣大盡力扮演協助用戶選擇的角色。（資料照／記者李毓康攝）



日前遠傳電信在經銷商端，下架4G 6XX元吃到飽方案，隨後不久台灣大哥大哥上，也宣布在經銷商端停止同價位方案，但並不代表停止4G的吃到飽服務，仍可在門市、直營店等地申辦。對此，遠傳當時指出，考量5G為目前市場消費者申辦趨勢之主流，4G方案銷售量已不若5G，同時配合主管機關打詐、KYC政策管理，故調整部分通路販售之方案範圍。

9日台灣大舉辦「D.E.E.P. Tech Day 2025」(2025 台灣大硬科技日）前，台灣大總經理林之晨接受媒體聯訪，談到是否因為要增加5G用戶滲透率而去限縮4G方案，他則強調，他自己認為4G、5G並沒有誰好誰壞，也不是說哪個世代就要用哪個方案，全看消費者的使用需求。他指出，如果到店裡來選擇5G，就希望能讓他找到最適合的5G方案，提供最大的價值，同時對於股東來說也是能將收益最大化的方式。

他強調，目前台灣大並沒有急著提高5G滲透率，希望按部就班的方式讓每個用戶選擇，針對在經銷商端下架4G 6XX方案，也僅是經銷方案的調整，並沒有要限縮4G的用戶來提高5G的使用率。