3C家電

快訊／遭轟「災後40天連線搶修堪憂」　遠傳晚間公開數據回應

記者蘇晟彥／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，三大電信在日前配合NCC提出「災害應變漫遊」服務，但有報導指稱遠傳、台灣大至今連線速度仍偏低，甚至不到6Mbps，必須連接到中華電信才會恢復穩定網速，質疑已經40天連線品質仍堪憂。對此，遠傳電信23日晚間發出聲明指出，目前中華電信用戶連線至遠傳被阻擋，累計次數達7,799人，已積極與中華電信確認原因，也提供實際量測的數值，以免偏聽。

▼丹娜絲颱風重創中南部，有報導指稱過去40天遠傳、台灣大連線速度仍偏低，遠傳晚間發出聲明回擊。（資料照／記者林東良翻）

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

遠傳電信聲明全文：

遠傳積極投入丹娜絲颱風災後通訊修復工作，並率先倡議三家業者開啟漫遊互通以利災民。自8/7起提供嘉南部分地區「災害應變漫遊」服務，截至目前，中華電信大量用戶於無訊號地點嘗試連線至遠傳網路，被中華電信網路阻擋，目前已累計7799人次；未受阻擋而順利連線至遠傳網路的中華電信用戶，則僅累計845不重複人次。下表為遠傳自8/7開啟漫遊服務後，系統產生的漫遊數據，僅供參考。


對於中華電信用戶漫遊至遠傳網路未果之情形，遠傳除了第一時間通報NCC，也積極請中華電信確認原因，以免影響災區用戶通訊權利。期與電信同業密切合作，全力守護民眾通訊需求。稍早有報導指出災區部分地點之訊號差異，遠傳特於下列地點量測，列表供民眾參考，以免偏聽。

▲▼災害漫遊。（圖／遠傳電信提供）
▲▼災害漫遊。（圖／遠傳電信提供）

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

