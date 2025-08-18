遭傳「9月全面下架4G吃到飽」　遠傳3點聲明駁斥：皆非事實

記者蘇晟彥／台北報導

近日有網友在論壇提到，遠傳要求經銷商9月下架4G 699資費方案，將停止4G吃到飽的服務，全力推動5G方案引起熱議。對此，遠傳電信 18日回應，依照不同門市、經銷商有各種不同的方案內容，針對經銷商下架699方案也是因應不同客群之考量，針對「4G停辦、直營加盟也很快會沒有4G方案」皆非事實。

根據遠傳7月提供資料，遠傳電信目前5G用戶為45%，為電信三雄之冠，對此，近日有網友在論壇上張貼相關短影音，指出遠傳要求經銷商「全力衝刺5G」，將從9月關閉4G 699吃到飽方案，期盼用戶能轉至5G服務上，而相關消息一出也引起討論，在短影中也暗指接下來遠傳將全面停止4G 吃到飽方案，僅提供5G給用戶選擇。

實際詢問經銷商，並沒有全部都收到相關的異動預告，在遠傳官網上399、499元的4G方案也並未消失，對此，遠傳電信則以3點回應，

1. 遠傳直營、加盟門市及遠傳網路門市皆有販售多元的資費方案及提供不同的優惠，價格由高到低，包含5G方案與4G $499/$599/$699吃到飽方案俱有，並無下架4G吃到飽方案之情形，歡迎消費者來門市洽詢及申辦。

2. 基於不同屬性之通路及對應客群經營之考量，遠傳於各通路提供之方案內容略有些許不同，經銷通路有售許多4G方案，如4G月租 $599/$499吃到飽方案、$399方案等，均可供消費者申請。

3. 遠傳考量5G為目前市場消費者申辦趨勢之主流，4G方案銷售量已不若5G，同時配合主管機關打詐、KYC政策管理，故調整部分通路販售之方案範圍。

指出僅有針對特定經銷商異動、下架699方案服務，但其原因為「基於不同屬性之通路及對應客群經營之考量，各通路提供之方案內容略有些許不同」，並未全面下架4G吃到飽的方案，關於短影、論壇上謠傳的內容並不符合事實，但遠傳也強調，5G確實為市場消費者申辦之趨勢，因此調整部分通路販售之方案範圍。

▼遠傳駁斥強調「4G停辦、直營加盟也很快會沒有4G方案」皆非事實。

