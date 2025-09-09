秋天一定要喝南瓜拿鐵？最享受季節儀式感的三大星座

▲隨著季節更替，這三個星座總能把生活過得充滿儀式感，從秋日南瓜裝飾到冬季雪中歡笑，他們用行動讓四季成為浪漫的紀念冊。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你一定認識那種「全心全意擁抱每一個季節」的人。對他們來說，時間不是悄悄溜走，而是要透過節慶和傳統，盡情享受、留下回憶。對某些星座來說，若沒有喝上一杯南瓜香料拿鐵，就不算是真正迎接秋天，從占星學的角度來看，有些星座天生就迷戀季節轉換，因為他們熱愛這種帶有儀式感的傳統。

有些星座的季節執著源自於懷舊。他們習慣延續屬於自己的傳統，無論是每年都辦一次感恩節晚餐，還是夏天固定要去同一片海灘，只有把「清單」上的計劃完成了，他們的一年才算完整。當然，也有星座熱愛季節更替，單純因為這是最棒的「派對藉口」。不管是節日、裝飾還是主題聚會，他們都要全心投入，樂此不疲。以下三個星座，就是國外網站《Bustle》占星師認為最會擁抱四季變化的代表。

金牛座

金牛座總是走在「慶祝季節」的最前線。一感受到空氣中的微涼，他們立刻把南瓜裝飾搬出來；春天剛冒頭，他們就會打開窗戶、把家裡擺滿鮮花，迎接新氣象。

作為愛之星金星守護的星座，金牛座特別著迷於每個季節帶來的浪漫氛圍。這也是為什麼他們家裡會囤滿十幾個收納盒，裝著從閃亮的聖誕燈到萬聖節鬼怪裝飾的一切。季節限定的約會、衣櫥更新、節日電影，也都是他們的最愛。

除了佈置家居，他們還會隨著四季調整生活步調：冬天放慢腳步，夏天則行程滿檔。對於熱愛儀式感的土象星座來說，若少了這些傳統，他們會覺得生活空洞失落。

巨蟹座

巨蟹座和每個季節都有深刻的情感連結，這解釋了為什麼他們總要用滿滿的慶祝能量來迎接。秋天，他們一定要去採南瓜或烤個蘋果派才安心；夏天若沒跳進泳池，他們可能真的會感到失落。

由於受到月亮守護，巨蟹座也特別重視傳統。他們記得小時候家人迎接四季的方式，例如夏天在門廊吃冰棒、冬天滑雪橇。長大後，他們會想方設法重現那份感覺。

季節更替對巨蟹來說，也是實際感受時間流動的方式。你常能看到他們參加夏至慶典，或靜靜欣賞秋葉變色。對他們來說，一年不該在忙碌中匆匆過去，而是要細細品味春夏秋冬的不同風景。

天秤座

天秤座一旦察覺季節將近，就會開始構思派對。無論是萬聖節派對邀請函，還是夏日「心願清單」，他們都是最積極的那一個，務必要把快樂發揮到極致。

其他星座可能忙著生活而錯過季節的儀式感，但天秤座絕不會。他們會盡情慶祝每一個節日，不管是情人節還是其他節冒，這正是他們熱愛生活、社交力滿點的風格。

同樣受金星守護的天秤，也擁有對美感的敏銳嗅覺。無論是秋天的第一陣涼風，還是十二月的第一場雪，他們都會用心欣賞，並透過派對與聚會，把這份美好分享給所有人。