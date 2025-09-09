　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

記者唐詠絮／彰化報導

去年國民黨與民眾黨在國會聯手強推《財政收支劃分法》修法，大喊要為地方爭取超過4千億財源。沒想到法案一過，卻爆發嚴重公式錯誤，導致多達11個縣市分配款不增反減！彰化縣長王惠美也跳出來證實，彰化短少7億元，待與中央討論後，將要求中央務必補足差額、以利縣政推動。

▲最新財劃法彰化短少7億元，縣長王惠美說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲最新財劃法彰化短少7億元，縣長王惠美說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起大烏龍的關鍵，出在新版《財劃法》第16-1條。條文明寫要把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給「本島19縣市」（特別註明不含離島），但計算時分母卻誤用「全國22縣市」，導致公式根本對不起來。

雲林縣大減27億元 、彰化縣短少7億元、花蓮少14億、新竹縣少7億、嘉義縣少6億、基隆、嘉義市各少2億，離島也遭殃。原本想保障澎湖、金門、連江，將3離島獨立計算，卻因公式中分母仍寫「全國」，導致連江縣分配款不增反減，最後得靠中央緊急撥錢補平。

更尷尬的是，修法後雖看似多出4千億，卻因公式矛盾，導致其中345億元「不知該分給誰」—中央不能動、地方也拿不到！行政院發言人李慧芝坦言，這筆錢目前「給不出去」，院長卓榮泰已打算邀集縣市首長開會討論解套。

王惠美表示，因為公式計算錯誤，導致彰化減少7億元，行政院表示會邀集各縣市討論，屆時縣府也會充分說明彰化財政狀況，要求中央務必補足差額，以利縣政推動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／飾金飆天價！　大戶砸3600萬抱走10公斤
快訊／台中車站美食街男屍　頸部流血亡
台灣人超有錢？成人平均財富948萬　「全球第15」超車日韓
才跟李易挺過婚變…六月「秀美腿」緊牽Gucci男　真實關係曝
艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望
地方惡霸遭刺死「躺6hrs血流乾」　台中市警局就在附近
李多慧回應了！　李芷霖遭爆私下罵「腿粗、下巴長」掀討論

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

日眾議員：台灣自由貿易程度高　立憲民主黨挺台加入CPTPP

與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

日眾議員：台灣自由貿易程度高　立憲民主黨挺台加入CPTPP

與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

《鬼祭》鬧鬼糖廠真實取景！靈異能量誘發劇組「連環附身」　保全嚇到狂禱告

WBC中華隊12月公布集訓名單　智慧發球機隨隊、對外熱身賽洽談中

尼泊爾封鎖社群引暴動！加德滿都最新現場曝　旅行團驚呼：好可怕

洪詩臨盆倒數！連N天半夜起床「肚子好硬」急產檢：原來發生在孕晚期

《鬼滅之刃》海外爆米花桶搶手！LED特效墜無限城...網狂敲碗

美國人去年被詐3千億！　國務院重拳制裁東南亞詐騙園區

快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

快訊／台中車站美食街驚見男屍　頸部流血...警封鎖現場調查中

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

更多熱門

相關新聞

財劃法公式大出包　藍白16首長明合開記者會

財劃法公式大出包　藍白16首長明合開記者會

藍白聯手強推財劃法修法，不過財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，傳出因修法出現烏龍公式，導致離島與雲林等縣市分配款不增反減，行政院發言人李慧芝日前坦言，因新版財劃法水平分配公式矛盾，目前有超過300億元無法完成分配，中央要給錢、也給不出去。據悉，為解決新版財劃法爭議，藍營縣市長明天下午兩點將齊聚台北，討論如何善後，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善與連江縣長王忠銘都會出席。

員林酥油燈大道被消防隊滅了　地主曝內幕跟鬼月有關

員林酥油燈大道被消防隊滅了　地主曝內幕跟鬼月有關

縣市長財產申報曝　陳其邁揹1250萬房貸、鍾東錦百筆土地存款3億

縣市長財產申報曝　陳其邁揹1250萬房貸、鍾東錦百筆土地存款3億

公車左轉害夫妻1死1殘　駕駛獲判緩刑理由曝

公車左轉害夫妻1死1殘　駕駛獲判緩刑理由曝

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

關鍵字：

彰化財劃法統籌分配款王惠美

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電員工

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面