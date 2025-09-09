搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

記者唐詠絮／彰化報導

去年國民黨與民眾黨在國會聯手強推《財政收支劃分法》修法，大喊要為地方爭取超過4千億財源。沒想到法案一過，卻爆發嚴重公式錯誤，導致多達11個縣市分配款不增反減！彰化縣長王惠美也跳出來證實，彰化短少7億元，待與中央討論後，將要求中央務必補足差額、以利縣政推動。

▲最新財劃法彰化短少7億元，縣長王惠美說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起大烏龍的關鍵，出在新版《財劃法》第16-1條。條文明寫要把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給「本島19縣市」（特別註明不含離島），但計算時分母卻誤用「全國22縣市」，導致公式根本對不起來。

雲林縣大減27億元 、彰化縣短少7億元、花蓮少14億、新竹縣少7億、嘉義縣少6億、基隆、嘉義市各少2億，離島也遭殃。原本想保障澎湖、金門、連江，將3離島獨立計算，卻因公式中分母仍寫「全國」，導致連江縣分配款不增反減，最後得靠中央緊急撥錢補平。

更尷尬的是，修法後雖看似多出4千億，卻因公式矛盾，導致其中345億元「不知該分給誰」—中央不能動、地方也拿不到！行政院發言人李慧芝坦言，這筆錢目前「給不出去」，院長卓榮泰已打算邀集縣市首長開會討論解套。

王惠美表示，因為公式計算錯誤，導致彰化減少7億元，行政院表示會邀集各縣市討論，屆時縣府也會充分說明彰化財政狀況，要求中央務必補足差額，以利縣政推動。