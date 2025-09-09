　
社會 社會焦點 保障人權

員林「酥油燈大道」被消防隊滅了　地主曝50年內幕...跟鬼月有關

記者唐詠絮／彰化報導

在彰化員林火車站後站，一條狹窄的巷道近日入夜後出現奇特景象，數百盞搖曳的酥油燈沿路點亮，既溫暖又帶著幾分詭異氣氛。這片燈海雖像極了農曆七月的普度儀式，但這是一位彭姓地主的無聲抗議。他在自己4坪大的土地周圍架起圍欄，並在周邊點燈，由於巷道屬私有地，警方僅能以告誡方式辦理。

▲員林市地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林市地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這條被地方居民呼喊了半個世紀的道路開闢案至今未能實現，入夜後巷道一片漆黑。彭姓地主於是點亮燈海，既是為用路人照明，此舉雖出自善意，卻因使用明火引發安全疑慮，最終引來警方到場勸導，成為一場充滿無奈的街頭抗議。

▲員林市地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林後火車站聯外道路喊了50多年至今仍無法開闢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彭姓地主激動的說，自己並非故意找麻煩。由於這條租來的臨時巷道缺乏正式路燈，過去幾十年來，他其實都自發性地在圍牆上或是樹上掛起小夜燈，協助夜歸居民和通勤族照明，近日適逢農曆七月，他決定將行動升級，花了10萬元購買了千盞酥油燈，沿著巷道兩旁擺設，每晚點亮，計畫持續到農曆七月結束。

▲員林市地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林市彭姓地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此舉雖出於善意，但大量明火與燃燒紙錢的行為也引發安全疑慮。有民眾通報警方，認為影響通行且有危險之虞。警方獲報後前往現場，地主認為該巷道屬私人土地，不是公有土地，警方只能告誡彭姓地主不得在道路上堆放雜物，並通報消防隊到場撲滅火勢，待地主將蠟燭燈收回且火勢熄滅後，人員才離去。

▲員林市地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林市地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮攝）

面對外界可能認為他「獅子大開口」的罵名，彭姓地主感到無比委屈。他強調，這塊地從1969年就被劃入徵收範圍，但公所始終不願正式徵收，甚至連租約到期後還想繼續租，讓問題無限拖延。他提出最直接的解決方案「我從沒要求高價補償，只要公所願意把事情解決，正式把路開好，我甚至願意把地無償捐出去！」他的訴求很簡單，就是希望公所負起責任，拿出積極作為終結這場長達半世紀的僵局，而不是將問題與責任全都推給地主承擔。

▲員林市地主在巷道點燈海抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林市地主在巷道點燈海準備長期抗議公所無作為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

去年國民黨與民眾黨在國會聯手強推《財政收支劃分法》修法，大喊要為地方爭取超過4千億財源。沒想到法案一過，卻爆發嚴重公式錯誤，導致多達11個縣市分配款不增反減！彰化縣長王惠美也跳出來證實，彰化短少7億元，待與中央討論後，將要求中央務必補足差額、以利縣政推動。

