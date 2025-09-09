　
社會 社會焦點 保障人權

公車「左轉死角」奪命！夫妻永別1死1殘　駕駛獲判緩刑理由曝

記者唐詠絮／彰化報導

一名49歲劉姓客運司機在左轉時，未注意行人，當場撞死84歲杜姓男子並輾斷80歲妻子右腿，造成一死一重傷截肢的悲劇。法院審理，依據監理站車禍鑑定報告，劉男是造成事故肇事原因，並與家屬成立調解，依過失致死罪判處劉男有期徒刑6月，緩刑2年。

▲彰化公車司機左轉未注意釀1死1重傷截肢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化公車司機左轉未注意釀1死1重傷截肢。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

此起令人心痛的意外發生在2024年2月1日下午3時許。劉姓司機駕駛員林客運剛離開車站，沿員鹿路東往西方向行駛，在彰水路口左轉時，竟直接撞上正在走斑馬線的杜姓老夫妻。警消人員趕抵現場時，景象令人不忍卒睹。

▲彰化公車司機左轉未注意釀1死1重傷截肢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化公車司機左轉未注意釀1死1重傷截肢。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

84歲男子頭骨碎裂變形當場死亡，80歲杜姓妻子右腿膝蓋以下遭輾斷，斷裂的小腿和腳掌掉落在一旁，腳掌上僅剩大拇指，其餘四指全被輾碎，現場血跡斑斑。劉姓司機移送檢方複訊供承，是因為客運A柱擋住視線，才沒有看見正在過馬路的夫妻。訊後被檢方諭知5萬元交保。

根據監理站車禍鑑定報告，劉男駕駛公路客運行至行車管制號誌交岔路口，左轉彎時疏未注意車前狀況，撞及行人穿越道上的行人，是事故的唯一肇事原因。報告明確指出，杜姓老夫妻完全沒有任何肇事因素。

▲彰化公車司機左轉未注意釀1死1重傷截肢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化公車司機左轉未注意釀1死1重傷截肢。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

法院審理時認為，劉男在事故後留在現場，向處理員警坦承是肇事者，符合自首規定，依法減輕其刑。同時，劉男已與被害人家屬達成調解，並依調解內容履行完畢，顯見悔意。

法官審酌劉男駕車未遵守道路交通規則，輕忽行車安全，導致杜姓老翁死亡，雖然不是故意行為，但因過失剝奪他人生命，對家屬造成無法回復的傷害。考量被告坦承犯行、與家屬達成調解，且無前科，最終判處有期徒刑6月，緩刑2年。
至於杜姓妻子右膝下截肢的重傷害部分，因屬告訴乃論罪，雙方已達成調解，杜女具狀撤回告訴，法院因此不另為不受理判決。

